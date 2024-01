Patrice Faure, des préfectures d'Outre-mer au cabinet d'Emmanuel Macron

L'ancien préfet de Guyane (2017-2019) et Haut-commissaire de la Nouvelle-Calédonie (2021-2023) nommé directeur de cabinet du chef de l'État, en remplacement de Patrick Strzoda, qui occupait le poste depuis l'élection du président.

Des lunettes rondes, les cheveux courts, et toujours une cravate autour du cou. Les salariés de l'Élysée devront s'habituer à voir ce nouvel individu au sein du Palais. À 56 ans, Patrice Faure, militaire de formation et serviteur de l'État depuis trente ans, est nommé directeur du cabinet d'Emmanuel Macron en remplacement de Patrick Strzoda. Ce dernier occupait le rôle depuis l'arrivée du président au pouvoir en 2017.

L'information court depuis quelques jours dans la presse, alors que le chef de l'État remanie une partie de ses équipes, avant un possible remaniement ministériel. Ce poste de prestige aurait été promis à Patrice Faure il y a déjà un an, début 2023, lorsqu'il est rentré de Nouméa, croit savoir le journal Le Monde dans un article publié le 27 décembre. Mais cette belle promotion n'a cessé d'être reportée. En attendant de franchir les grilles de l'Élysée, le haut-fonctionnaire patientait tranquillement au sein du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer où il était chargé de mission auprès du secrétaire général. Contacté, le secrétariat général n'a pas répondu à nos sollicitations pour préciser le champ de ses missions.

Un connaisseur des Outre-mer

Désormais chargé de l'intendance de la présidence de la République (gestion administrative et financière de l'Élysée, gestion du personnel...), Patrice Faure pourra également faire profiter le chef de l'État de son expérience du terrain, et notamment sa connaissance des territoires ultramarins. C'est un homme qui "connaît l’Outre-mer au sens charnel du terme", glisse au Monde son ami Jean-Jacques Brot, préfet des Yvelines.

Le haut-commissaire Patrice Faure montre la version enrichie du document sur le plateau de NC la 1ere. • ©NC la 1ere

Lui qui revient de vingt mois passés en Nouvelle-Calédonie saura en particulier donner son avis sur l'épineux dossier calédonien au président de la République, très impliqué sur le sujet. L'année 2024 qui commence sera d'ailleurs une année charnière concernant l'avenir du territoire : le gouvernement, qui a enquis aux acteurs politiques locaux de trouver un accord avant le 1ᵉʳ juillet, doit bientôt présenter sa réforme constitutionnelle dégelant le corps électoral au Parlement.

Au-delà de la Calédonie, la carrière de Patrice Faure a toujours été rythmée par les Outre-mer. Né dans la Drôme, il fait ses premiers pas dans le monde militaire avant d'intégrer le renseignement en 2002. Deux ans après, il est propulsé adjoint au chef du cabinet militaire du ministère de l'Outre-mer.

En 2006, il s'envole à Mayotte, où il devient directeur des services du cabinet du préfet, poste qu'il occupe deux ans. De retour à Paris, il devient chef de cabinet du secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer, Yves Jégo.

Un préfet régalien

Après un passage dans le privé et un retour dans les hautes sphères de l'État, Patrice Faure est nommé directeur de la police générale à la préfecture de Paris en 2016, avant de partir en Guyane, en août 2017, où il est nommé préfet pour la première fois de sa carrière.

Là-bas, il s'est penché sur l'orpaillage illégal et le trafic de drogue, façonnant son image de préfet régalien. Il s'est aussi attelé à la mise en œuvre des Accords de Guyane, signés en avril 2017 après un gros mouvement social qui a paralysé le territoire. Mais c'est surtout son style très cash et son manque de communication avec les médias qui marqueront les Guyanais. Lors de la première visite d'Emmanuel Macron dans le département en octobre 2017, le préfet lui aurait lâché : "Le problème de l’administration française, c’est qu’il y a plus de slips en dotation que de paires de couilles !", rapporte Le Monde.

Après deux ans en Guyane, le haut-fonctionnaire prend les rênes de la préfecture du Morbihan en Bretagne... avant de retourner Outre-mer en 2021. Cette fois-ci, c'est dans l'océan Pacifique qu'il est nommé, au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie.

Sur le Caillou, il doit gérer une violente vague de Covid-19 et organiser les deux derniers référendums sur l'autodétermination du territoire (sur les trois qu'ont connu les Calédoniens depuis 2017). Pour le dernier scrutin (du 12 décembre 2021), Patrice Faure se félicite du maintien du vote, alors que les Kanaks avaient décidé de le boycotter. Les mois suivants, Gérald Darmanin le charge de piloter les groupes de travail entre les indépendantistes et non-indépendantistes sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie.

Arrivée à Koné, le mercredi 30 décembre, de Gérald Darmanin avec le haut-commissaire Patrice Faure. • ©Marguerite Poigoune / NC la 1ère

Remplacé par Louis Le Franc à Nouméa début 2023, Patrice Faure, désormais au plus proche du président de la République, saura suivre l'avancée du dossier calédonien depuis son bureau de directeur du cabinet d'Emmanuel Macron. Et pourquoi pas donner son avis, si on le lui demande.