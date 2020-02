Pédophilie dans les églises : "Il faut libérer la parole Outre-mer" selon Jean-Marc Sauvé

"Libérer la parole", c’est l’enjeu du déplacement au Antilles de la CIASE, la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise. Car contrairement à l’Hexagone, les victimes Outre-mer ne se sont guère exprimées jusqu’alors, selon le Président de la Commission Jean-Marc Sauvé.

CB / Jean-Michel Mazerolle •

Un grand commis de l'Etat

En Martinique et en Guadeloupe

Au-delà de libérer la parole et de permettre à des victimes de se libérer, ces témoignages sont essentiels pour que nos sociétés, nos populations et nos territoires comprennent ce qui s’est passé, pourquoi cela s’est passé et surtout que des recommandations puissent être rédigées par la Commission pour que ces violences et ces drames ne se reproduisent plus.

Aucun autre déplacement Outre-mer

