Plein soleil, avec Delia les étudiants ont la parole : Johanna, étudiante en communication

Ce n'est que partie remise si vous n'avez pas pu suivre le live Instagram animé par Delia sur le compte Outremerla1ere. Le mercredi, c'est le rendez-vous étudiant. Avec son invité(e), Delia échange sur le vécu de ce confinement, sur la façon de subvenir à leur besoin et bien sûr sur les études.



Pour garder le lien pendant le confinement, retrouvez le live Plein Soleil animé par Délia Coliné, sur le compte Instagram : Outremerla1ere, du lundi au vendredi, à 21h (heure de Paris).



Délia est en compagnie de, qui étudie la communication à l'ISCOM. Johanna est en cinquième année et elle a choisi l'alternance pour celle-ci. Sa spécialisation est l'événementiel mais dans le contexte actuel de crise sanitaire, elle n'a pas réussi à trouver un contrat d'alternance dans ce secteur. Elle a trouvé du travail dans la communication, pour une salle de sport.A l'issue de ce qui est sa dernière année d'étude,aimerait trouver un poste de responsable communication comportant une part d'événementiel dans une entreprise de taille moyenne.Avec Délia, elle va discuter de ses études, de ses envies et de la manière dont elle a vécu et vit les confinements.