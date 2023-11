Des sportifs ultramarins se mobilisent pour la bonne cause dans l’ouvrage "100 champions, championnes - Anecdotes et confidences"

"100 champions, championnes - Anecdotes et confidences", c’est le nouveau de livre de l’association Le Sport a du Cœur qui veut lutter contre la précarité. Pour mener à bien leur action, elle a fait appel à 100 des plus grands champions français qui ont accepté de se livrer et de donner un de leurs objets symboliques pour la bonne cause.

Pour lutter contre la précarité, l’association Le Sport a du Cœur s’est lancée un défi : réunir 100 des plus grands champions et championnes français dans un seul et même ouvrage. Un projet 100% caritatif, pour lequel tous les sportifs contactés ont répondu présents et ont joué le jeu.

Dans ce livre intitulé 100 champions, championnes - Anecdotes et confidences de plus de 220 pages, les différents champions d’hier et d’aujourd’hui se dévoilent avec des clichés inédits réalisés par le célèbre studio Harcourt. Chaque photo est accompagnée d’anecdotes et de confidences sur les objets fétiches ou à forte symbolique que ces sportifs ont décidé de léguer à l’association pour une collecte de fonds. "Maillot, chasuble, bonnet, crampons, gants, kimono, raquette, sable de sautoir, ces objets ont tous une signification particulière pour nos champions. Car tous ont été portés à des moments clés de leur histoire. Un comportement altruiste et un cadeau généreux et solidaire", peut-on lire en préambule de cette œuvre.

L'escrimeuse guadeloupéenne Ysaora Thibus a par exemple donné le casque qu’elle portait au moment de son titre de championne du monde en 2022 en individuel, au Caire en Égypte. "J’ai décidé de m’en séparer pour que celle qui le regardera puisse croire en elle", dit-elle dans la bande sonore qui accompagne chaque portrait, et à laquelle on accède en scannant le QR code présent sur chaque page.

Portrait de Ysaora Thibus dans l'ouvrage "100 champions, championnes - Anecdotes et confidences". • ©LE PROVOST NICOLAS / Studio Harcourt

Des sportifs au grand cœur

De Laura Flessel à la judokate martiniquaise Amandine Buchard ou Teddy Riner, en passant par le footballeur Lilian Thuram et autres, les grands noms ultramarins du sport se sont aussi greffés à cette bonne cause.

Ce livre permet de voir les sportifs sous un nouvel angle, les rendant plus humains en mettant en avant leur sens de la générosité. La nageuse guyanaise Malia Metella, déjà soutien de plusieurs causes caritatives, est aussi engagée dans l'aventure. Elle a décidé de faire don du bonnet qu’elle portait lors du Défi Titicaca en novembre 2021, où elle a traversé à la nage le plus haut lac navigable du monde avec Théo Curin et Matthieu Witvoet, soit 122 km à la nage à 3.800 m d’altitude.

Portrait de la nageuse guyanaise Malia Metella dans "100 champions, championnes - Anecdotes et confidences". • ©LE PROVOST NICOLAS / Studio Harcourt

De son côté, la Martiniquaise Sandrine Gruda, également très investie, a fait don d’un de ses maillots en équipe de France de basket.

Pour lire et entendre l’ensemble des anecdotes de ces champions, mais aussi pour aider l’association dans cette démarche originale et généreuse, ce livre est disponible en librairie depuis le début du mois d’octobre.

Les objets et maillots dédicacés par les sportifs et offerts à l’association Le Sport a du Cœur seront bientôt mis aux enchères lors d’une vente publique. L’ensemble des bénéfices obtenus (ceux de la vente du livre y compris) seront utilisés pour venir en aide aux personnes en grande précarité.