Ne manquez rien des festivités du carnaval 2025 : par ici le programme !

Chaque année, pendant près de deux mois, les carnavals des Antilles-Guyane mais aussi depuis quelques années ceux de Paris, Bordeaux ou Montpellier réunissent des milliers de spectateurs.

Manifestation emblématique, les festivités – des défilés de rue aux grandes parades masquées, en passant par les concerts d'orchestres et les soirées carnavalesques – battent leur plein de l’Épiphanie au mercredi des Cendres.

Mélange de racines européennes et de traditions africaines et amérindiennes, le carnaval est marqué par l’histoire de chaque territoire au fil des siècles et célèbre la diversité culturelle.

Les antennes du pôle Outre-mer de France Télévisions ont à cœur, à travers le réseau des 1ère, de faire rayonner cet événement incontournable en télé, radio, sur le web et les réseaux sociaux.

Un groupe de caisse-claire lors de son passage devant le jury • ©Antigone

Le carnaval de Guadeloupe

Manifestation majeure qui célèbre l’héritage multiculturel de l’île papillon, le carnaval de Guadeloupe se place parmi les 10 plus beaux carnavals du monde.

Cette année, les parades carnavalesques ont débuté le 5 janvier, une date idéale pour célébrer la nouvelle année dans une ambiance festive tout en participant aux traditions emblématiques des défilés carnavalesques.

Ces défilés, également appelés "déboulés", animent les rues de lieux incontournables comme Pointe-à-Pitre et Basse-Terre. Ils mettent à l’honneur les groupes à peaux et les groupes à caisses claires, véritables symboles de l’héritage culturel guadeloupéen. Les festivités se succédent jusqu’au mercredi 5 mars, marquant le dernier jour des célébrations. Ce moment clôture cette édition 2025 dans une ambiance empreinte de convivialité, de musique rythmée au son de tambours, et de gaieté partagée par la foule.

Sur le portail des Outre-mer, la1ere.fr, vous pourrez voir (ou revoir) :

La parade de Pointe-à-Pitre du 2 mars

La parade de Basse-Terre du 4 mars

L'émission "Tap zip" au cœur du carnaval

Une femme déguisée pour le Carnaval de Martinique. • ©Denis Bouton

Le carnaval de Martinique

Du dimanche gras au mercredi des Cendres, la Martinique va vivre intensément au rythme du carnaval 2025. Authentique et unique en son genre, le plus grand événement populaire et culturel du territoire va, à nouveau, faire vibrer des milliers de carnavaliers, spectateurs et touristes. Vous pourrez découvrir les reines du carnaval, suivre le défilé des mariages burlesques ou des diables rouges et assister à la mort de Vaval.

Sur le portail des Outre-mer, la1ere.fr, vous pourrez voir (ou revoir) :

L'émission "Kesklè"

L'émission "Kannaval foyal"

Steppa in Jamaïca, émission qui vous fera découvrir le célèbre carnaval de Kingston en Jamaïque où chaque moment résonne au son du reggae, du dancehall et de la soca.

"Miroir Kréyol" , émission de relooking et de coaching 100% locale

"Edamizo", le magazine du carnaval

Le documentaire "Carnaval en Martinique, la liberté et rien d'autre !" de Jonathan Politur

Le premier vidé du carnaval de Guyane 2025. • ©Olivier Damone

Le carnaval de Guyane

Sur les chaussées de Cayenne, Kourou ou encore Saint-Laurent-du-Maroni, le Roi Vaval ressuscité de ses cendres sous la forme d'un toucan entraînera la foule sur la musique des orchestres carnavalesques qui animeront le bal jusqu’à l’aube, et cela pendant plus d'un mois.

À l’image de sa population diverse et plurielle, le carnaval de Guyane offre une expérience humaine faite de traditions, de rencontres et d’émotions.

Alors emboîtez le pas au Roi Vaval, aux Touloulous et aux diables rouges pour vous laisser entraîner dans les cavalcades qui déferlent dans les rues pendant cette période de liesse populaire.

Sur le portail des Outre-mer, la1ere.fr, vous pourrez voir (ou revoir) :

Soirées touloulou le 8 février et 1er mars

La parade de Macouria le 15 février

Soirée tololo le 21 février

La parade du littoral le 23 février

Magazine Vaval 1ère

Le documentaire "Carnaval de Guyane, entre rites et héritages" de Laurent Buchemeyer

Benjamin Courtadon Le documentaire " Guyane, les masques salutaires de Guyane " deBenjamin Courtadon

Carnaval de Montpellier 2023 • ©Sébastien Patient/Outre-mer la 1ère

Le carnaval de Montpellier

Nos équipes seront également présentes à Montpellier pour suivre le carnaval qui se déroule du 19 au 22 février. Le Carnaval de Montpellier 2025 s'inspire des traditions caribéennes et offre une immersion festive au cœur des cultures antillaises.

Organisé par l'association West India Family (WIF), cet événement est un véritable pont culturel, rassemblant une foule enjouée autour de costumes éclatants, de rythmes envoûtants et d'une ambiance conviviale. Malgré l'annulation du "vidé" par la préfecture pour des raisons de sécurité, des concerts et des soirées auront lieu au Parc des Expositions de Pérols.

Carnaval de Bordeaux organisé par l'association My Kartel • ©Cap/FB/ MyKartel

Le carnaval de Bordeaux

Vous pourrez également suivre avec nous, le Carnaval de Bordeaux 2025, également connu sous le nom de Carnaval des 2 Rives, qui se déroulera le dimanche 9 mars 2025. Cette édition mettra à l'honneur l'Amazonie, avec des thèmes inspirés de cette région fascinante et de ses traditions carnavalesques.

Pour l'occasion, l'artiste plasticienne Duda Moraes a conçu des visuels exotiques et vibrants, invitant les participants à un voyage au cœur de la forêt tropicale. Les chars et les costumes seront inspirés par la faune, la flore et les cultures ancestrales de l'Amazonie.

Vous pourrez suivre la magie du carnaval de Bordeaux et Montpellier sur le site web la1ere.fr et les réseaux sociaux du portail des Outre-mer 1ère, à travers des lives à suivre sur notre compte facebook, ainsi que des stories et photos publiées sur notre compte Instagram.