PODCAST. 10 minutes par jour pour apprendre le créole guyanais

"Annou alé", une nouvelle série audio d'Outre-mer 1ère, vous immerge dans trois langues du bassin Atlantique. La Guyane ouvre le bal. Découvrez le créole guyanais (kréyòl Lagwiyann) et familiarisez-vous avec cette langue vivante. Immiscez-vous au cœur du patrimoine guyanais avec les dolo, les proverbes péyi qui reflètent tant culture et imaginaire créoles.

Annou alé propose une immersion auditive dans les cultures et les langues de la Caraïbe française. Un décryptage pédagogique et ludique de trois créoles : le guyanais, le martiniquais et le guadeloupéen. Une manière douce d'aborder une langue vivante en écoutant des chansons emblématiques du département. Un podcast pour apprendre le créole que l'on soit débutant ou que l'on souhaite se remémorer des notions peu pratiquées.

Cap sur la Guyane avec Rodman et Aude Désiré

Rodman représente la Guyane d'aujourd'hui. Il est rentré au péyi après une carrière de basketteur semi-pro entre les Antilles et l'Hexagone. Ambulancier puis aide-soignant le jour, il change de costume le soir : il devient humoriste en se produisant sur scène lors de stand-up. En 2018, Jamel lui demande d'assurer sa première partie lors de sa tournée en Guyane. L'artiste ajoute "comédien" à son CV atypique avec ses participations à la série Guyane, au court-métrage de Jessica Martin Papa, Maman et Spiderman ou à la série Bèl Ti Koté, une production 100% guyanaise lors de la crise sanitaire. C'est également pendant le confinement que le Guyanais, privé de scène, commence à écrire et à réaliser ses premières vidéos. Actuellement, l'influenceur Rodman973 dépasse les 100k d'abonnés sur les principaux réseaux sociaux.

Aude Désiré (à g.) et Rodman (à dr.) lors d'une séance d'enregistrement du podcast Annou alé Lagwiyann • ©MAS Productions

Rodman anime les 10 séquences d'Annou alé Lagwiyann accompagné d'Aude Désiré. Cette Guyanaise a, elle aussi, plusieurs cordes à son arc et exercé plusieurs métiers : institutrice, responsable de la médiathèque du CRDP de l'académie de Créteil, pigiste pour un hebdomadaire de presse écrite guyanais et plus récemment professeur documentaliste au lycée Félix Eboué, à Cayenne. Investie dans la transmission du créole guyanais, elle anime des ateliers, rédige et traduit dans cette langue de nombreux ouvrages.

Écoutez le premier épisode du podcast Annou alé Lagwiyann

Chansons et proverbes pour un apprentissage original

Rodman et Aude décryptent ensemble les paroles d'une chanson créole connue. C'est un dialogue vivant qui ne ressemble en rien à un cours académique. Cet échange fournit l'occasion d'aborder des mots simples et d'intégrer progressivement des éléments de grammaire. Les épisodes se suivent et permettent le rappel de notions évoquées dans les audios précédents.

Le dolo est une phrase courte empreinte de sagesse, l'équivalent en créole guyanais des proverbes. La transmission orale est le plus souvent intergénérationnelle. Ce sont les granmoun, les anciens plus âgés qui les disent aux nouvelles générations pour illustrer leur propos. Ces phrases imagées apportent une poésie propre, typique de la culture créole.

C'est par le biais d'une discussion entre une grand-mère guyanaise et son petit-fils en vacances au péyi que l'on découvre un dolo par épisode. Le jeune adulte ayant grandi dans l'Hexagone ne maîtrise pas bien le créole. Sa grand-mère, bien plus expérimentée, cite un dolo adapté à chaque situation tout en lui expliquant son sens. Elle transmet ainsi sa langue et sa culture créole, une façon de lui ouvrir les portes de son péyi.

Selfie de l'équipe du podcast Annou alé Lagwiyann avec au premier plan Rodman à gauche et Aude Désiré à droite • ©MAS Productions

Sur une idée de : Nicolas Benoit et Arnauld Rosine

Écrits par : Aude Désiré et Rodman ; Manuela Antoine et Bobi ; Toni Mango et Mat Le Buzz.

Joués par : Firmine Richard, Erwan Szejnok, Yasmina Ho-You-Fat, Ricky Tribord, Mylène Wagram.

Réalisation : Yann Rosine et Arthur Aubeneau

Production originale : MAS Productions avec la participation de France Télévisions

Durée 10 min par épisode - © 2023