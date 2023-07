PODCAST. Apprendre le créole martiniquais en 10 minutes avec Annou alé Matnik

Après le podcast "Annou alé Lagwiyann", nous vous proposons avec "Annou alé Matnik", une nouvelle série audio pour découvrir et vous familiariser avec le créole martiniquais (kréyol matnik). Une série de 10 épisodes de 10 minutes qui s'appuie sur des chansons et des proverbes pour apprendre et comprendre la langue et la culture martiniquaise.

Outre-mer la 1ère vous propose avec la série de podcasts Annou alé une immersion auditive dans les cultures et les langues de la Caraïbe française. Un décryptage pédagogique et ludique de trois créoles : le guyanais, le martiniquais et le guadeloupéen. Une manière douce d'aborder une langue vivante en écoutant des chansons emblématiques du département. Un podcast pour apprendre le créole que l'on soit débutant ou que l'on souhaite se remémorer des notions peu pratiquées.

Direction la Martinique avec Bobi et Manuella Antoine

Vous connaissez certainement Bobi si vous êtes familier des réseaux sociaux, type Instagram, Facebook ou encore Tik-Tok. Bobi alias Jacob Petitgas est le précurseur de la jeune génération d'humoristes antillais. Il s’est fait connaître avec ses parodies et ses propres créations en dix années de rires, d'éclats de joie mais surtout des centaines d'heures de vidéos postées sur les réseaux sociaux. Avec un humour piquant et plein de panache, Bobi est à l'écoute de l'actualité afin de proposer des sketches et autres parodies. Il dispose aujourd'hui d'un panel de personnages tous plus drôle les uns que les autres. Bobi évolue également sur scène entre les Antilles, la Guyane et l’Hexagone où il n’est pas rare qu’il se produise à guichets fermés. L'influenceur bobiproduction fédère de nombreux abonnés sur les principaux réseaux sociaux (157K sur Instagram).

Manuella Antoine et Bobi • ©MAS Productions

C'est en compagnie de Manuella Antoine qu'il nous emmène à la découverte du créole martiniquais. Manuella Antoine n’est pas seulement martiniquaise. Sensible et passionnée du contenu et de l’évolution des créoles et notamment du créole martiniquais, elle s’est d’abord lancée dans l’étude de cette langue avant de s’orienter vers des productions écrites variées allant des guides de langue ou pédagogiques (guide de poche du créole martiniquais Assimil) à des traductions (Ti Jan, Laflorentin ek Bouloukou, conte de Marie-Galante, An rev, an divini, nouvelle fantastique, An lavi, an mawot ,récit de vie) mais aussi des articles scientifiques. Professeur de créole et de lettres depuis une vingtaine d’années, elle est formatrice à l’Inspé (Institut national supérieur du professorat et de l'éducation) de Martinique où elle étudie et investit régulièrement la culture et la langue martiniquaises d’hier et d’aujourd’hui. Soucieuse de transmettre sa richesse, elle participe et anime des ateliers à destination de tous ceux et celles qui sont curieux ou en appétence du créole martiniquais.

Un apprentissage ludique et original

Chaque épisode du podcast débute avec un extrait d’une chanson créole connue. Cet extrait, choisi en fonction d’un point grammatical ou d'un mot à aborder, sert de support à l’apprentissage. L'échange, entre nos deux protagonistes, est spontané et vivant, à contre-courant d'un cours magistral. Au fil des épisodes, les notions évoquées auparavant sont rappelées, ce qui permet une meilleure assimilation de la langue et une progression.

Les extraits de chansons :

Si ou lé , Vao et Paille (ep 1)

, Vao et Paille (ep 1) Lov adan tjè-mwen , E.sy Kennenga (ep 2)

, E.sy Kennenga (ep 2) Kochi tet , Loy Sonjah (ep 3)

, Loy Sonjah (ep 3) Tonmbolo , Kalash (ep 4)

, Kalash (ep 4) Fanm kréyo l, Lynnsha et Jocelyne Beroard (ep 5)

l, Lynnsha et Jocelyne Beroard (ep 5) Matnitjé , Valley (ep 6)

, Valley (ep 6) Flex , Maureen (ep 7)

, Maureen (ep 7) Pliblisité , Dédé Saint-Prix (ep 8)

, Dédé Saint-Prix (ep 8) La Divinité , La Perfecta (ep 9)

, La Perfecta (ep 9) Sidonie, J.P. Soïme , Malavoi (ep10)

Manuela Antoine (à gauche) et Bobi ( à droite) lors d'une séance de travail • ©MAS Productions

À la fin de chaque épisode, une courte séquence scénarisée met en présence une grand-mère et son petit-fils de passage au péyi autour d'un proverbe. Déjà des histoires en tant que tels, les proverbes se transmettent de manière orale et souvent au sein de la cellule familiale. La langue créole regorge de proverbes étonnants et poétiques qui sont autant de témoignages sur la culture et l'imaginaire créole. Pour aller plus loin l’enseignant revient sur son origine et son sens philosophique.

Sur une idée de Nicolas Benoit et Arnauld Rosine

Ecrits par Manuella Antoine et Bobi

Joués par : Firmine Richard, Erwan Szejnok, Yasmina Ho-You-Fat, Ricky Tribord, Mylène Wagram

Réalisation : Yann Rosine et Arthur Aubeneau

Production originale : MAS Productions avec la participation de France Télévisions

Durée : 10 épisodes de 10 min - © 2023