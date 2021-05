PODCAST. Superstitions, des histoires pleines d’esprits - Histoire d’un arbre et d'un soucougnan

Outre-mer La1ère •

Parmi les superstitions bien enracinées dans les Caraïbes il y a celle du fromager, un arbre pas comme les autres. En Guadeloupe, tout le monde sait que l'on ne joue pas sous un fromager car il abrite des êtres étranges. Mais qui sont ces êtres ? Dans ce podcast, ces superstitions sont mises en lumière sous un nouveau jour. Même si on les connaît, entendre à nouveau ces histoires nous procurent toujours un petit frisson. Et si c’était vrai ?

Pour l’histoire du soucougnan, Firmine Richard, Marie-Noëlle Eusèbe et Jacques Martial nous donnent à entendre un extrait de "Ti-Jean l'Horizon" de Simone Schwart-Bart. Et pour avoir un véritable état des lieux de cette superstition, écoutez aussi ce qu'en dit Thierry Létang en vrai connaisseur. Trois épisodes pour faire un voyage complet au cœur de cette croyance. Histoire de bien en faire le tour et l'occasion, peut-être, d'en apprendre un peu plus, qui sait ? Chaque épisode possède une identité musicale propre et en rapport avec l’histoire racontée.

Deuxième voyage avec l’histoire d'un arbre et d'un soucougnan en Guadeloupe à écouter ICI.

Firmine Richard, Marie-Noëlle Eusèbe et Jacques Martial pendant l'enregistrement du podcast • ©Menzel Productions

Superstitions, histoire d’un arbre et d'un soucougnan

Idée originale et écriture : Léopoldine Yssack et Laurent Klein

Réalisation : Léopoldine Yssack

Avec : Firmine Richard, Marie-Noëlle Eusèbe, Jacques Martial et Thierry L’Etang

Extrait roman

Ti-Jean l'Horizon de Simone Schwart-Bart (Editions Point)

Extraits musicaux

Movè Moun Esnard Boisdur - Album Hérédité (Episode 1)

Movè Moun Esnard Boisdur - Album Hérédité (Episode 2)

En mouè O Esnard Boisdur - Album Son A Tambou La (Episode 3 )

Musique et arrangement

La musique agence - Joshua Darche

Studio Enregistrement

JMR Studio Martinique, technicien : Jean - Michel Raggioli

Maïa Studio, Boulogne Billancourt, technicien : Arthur Jublot Margarit

Mixage : Thomas Juan

Bruiteur : Sylvain Dumotié



© Menzel Productions mars 2021