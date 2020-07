[Podcast] "Ultramarins" : une nouvelle émission sur le portail outre-mer et le réseau des 1ère

Pour ce premier numéro, nous avons reçu George Pau-Langevin et Malcom Ferdinand, deux générations de l’antiracisme pour évoquer le mouvement mondial contre le racisme et pour l’Egalité.

George Pau-Langevin a été présidente du MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples) entre 1983 et 1985 et ministre des Outre-mer de François Hollande. Malcom Ferdinand est chercheur en philosophie politique et auteur d’Une écologie décoloniale (éditions Seuil).Ils représentent chacun une génération du mouvement antiraciste.Avant d’être nommée ministre durant le quinquennat de François Hollande, George Pau-Langevin était une militante pour l’Egalité. Présidente du MRAP, elle se souvient d’une période parfois « très violente », où il arrivait que les militants d’extrême droite » adressent « des petits cercueils à domicile ».I have a dream, le discours de Martin Luther King prononcé le 28 août 1963, devant le Lincoln Memorial à Washington, représente le mieux son combat contre le racisme.Malcom Ferdinand est Martiniquais, chercheur au CNRS, docteur en philosophie politique et auteur d’Une écologie décoloniale, aux éditions Seuil. Dans son livre, il appelle à mêler la protection de l’environnement avec toutes les luttes pour l’émancipation, féministes, antiracistes, sur le modèle des nègres-marrons échappés de la plantation. Le mouvement de protestation, en France et dans le monde, le réjouit. Mais il regrette la frilosité du gouvernement sur le sujet :Le ministre de l’Economie Bruno Lemaire a défendu il y a quelques jours « le grand Colbert », dans un discours à la tribune de l’Assemblée nationale. Pourtant, sa statue devant le Palais-Bourbon et une salle à son nom font polémique. L’ancien ministre de Louis XIV symbolise désormais le Code noir, qui a organisé la pratique de l’esclavage.A l’heure du changement de gouvernement, George Pau-Langevin pose un regard critique sur l’évolution du ministère des Outre-mer.L'émission a été enregistrée le 1er juillet 2020.Ultramarins, un rendez-vous d’échanges et de discussions pour observer le monde du, ou des points de vue ultramarins, forcément divers.Bibliographie :Une écologie décoloniale, Malcom Ferdinand, éditions Seuil, collection Anthropocène, 2019.Représenter le peuple français, George Pau-Langevin, éditions Dittmar, 2001.Extraits sonores :