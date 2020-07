Police : le Conseil de l'Europe prône l'interdiction du "profilage racial"

L'institution souhaite que le débat actuel autour des violences policières et du racisme, relancé après la mort de l'Afro-Américain George Floyd, tué par un policier blanc aux Etats-Unis, donne l'occasion aux Etats d'envoyer un message clair de tolérance zéro et de faire "mieux faire connaître la dimension historique du racisme et des inégalités, tout particulièrement le colonialisme et l'esclavage".