Portrait. L'humoriste Tahnee : "Avec le rire, les messages passent mieux"

L’humoriste guadeloupéenne Tahnee présente son spectacle "L’Autre" à la Nouvelle Seine à Paris jusqu’au 10 février prochain, avant d’entamer une tournée à travers la France en 2024. Ce One woman show, inspiré de ses expériences, est une immersion tout en légèreté dans son quotidien de métisse, lesbienne et féministe.

C’est sur la péniche de la Nouvelle Seine, juste en face de la cathédrale Notre-Dame de Paris, que nous retrouvons Tahnee, quelques minutes avant l’une de ses représentations. Depuis 2022, la Guadeloupéenne emporte les spectateurs avec son spectacle L'Autre, inspiré de son vécu de métisse, lesbienne et féministe. "Au début, c’était des petits passages dans des comedy club. Je parlais de mes cheveux, puis ça a été mon coming out, puis le féminisme... Le but, c’est d’amener le public à me découvrir, mais aussi lutter contre les stéréotypes."

Tahnee se produit depuis 2022 sur la scène de la Nouvelle Seine à Paris avec son spectacle "L'Autre". Elle va ensuite entamer une tournée à travers la France. • ©LAURA GILLI

L’humoriste de 34 ans ne se sépare jamais de son éternel sourire et ses cheveux bouclés, sa "marque de fabrique", comme elle aime tant le dire. Née d’un père guadeloupéen et d’une mère originaire du Nord de la France, Tahnee grandit en Normandie. Là-bas, la jeune femme développe des complexes, notamment sur sa coiffure : "J’avais honte de mes cheveux. En Normandie, il n’y avait pas beaucoup de personnes noires, je ne trouvais personne qui me ressemblait. Donc, je me cachais les cheveux ou les lissait beaucoup", confie-t-elle. Son spectacle L'Autre lui sert alors d’échappatoire. "L’humour, c'est un moyen pour moi d’aborder les sujets sensibles avec douceur. Avec le rire, les messages passent mieux."

Le stand-up comme échappatoire

Ingénieure de formation, Tahnee, passionnée des planches, découvre le théâtre d’improvisation à son arrivée dans la capitale en 2012. À la suite de divers stages dans le monde de l’humour, elle pénètre dans l’univers du stand-up. "Ce que j’aimais le plus, c’était de faire rire les gens et à la maison, on regardait beaucoup de spectacles de Gad Elmaleh ou encore Jamel Debbouze. […] En plus, le stand-up m’a aidé. La scène, c'est un endroit magique, ou je peux me dépasser, me dévoiler, me transformer et raconter des choses très personnelles." Intimes aussi, comme s’épancher sur son vécu en tant que femme noire homosexuelle.

J’ai tellement incorporé de honte et de peur, que quand je suis arrivée sur scène, j'ai voulu rapidement intégrer mes identités. Quand tu fais de l’humour, tu dois te présenter et les gens doivent savoir qui tu es ! Tahnee

Dans L'Autre, Tahnee se livre comme jamais à coup d’improvisation et d’histoire vécue, le tout quitte à se restreindre à un certain public. "C’est une humoriste avec une très belle énergie quand elle est sur scène, ça rend le spectacle très agréable, juge Lola, qui a assisté à l’une des représentations de Tahnee en janvier. En revanche, je trouve qu’elle a un humour un peu trop facile qui peut ne pas plaire à tout le monde, avec sa bonne humeur, elle compense."

"J’aime bien faire avancer les choses"

Avec son spectacle tout en douceur et légèreté, Tahnee veut aussi mettre sur le devant de la scène l’homosexualité des femmes noires. "Je trouve qu’elles ne sont pas assez visibles. […] Ça me fait plaisir quand j’en vois qui viennent à mon spectacle, et j’en suis fière", avoue-t-elle. Et tant pis si on lui accole l’étiquette d’humoriste engagée. Elle parle de tout : LGBT, PMA, politique. "On devient engagé, parce qu’il n’y a pas grand monde qui parle de ces sujets. […] On devient vite une figure de ces causes et moi quand je suis sur scène, j’aime bien être proactive et faire avancer les choses."

L'humoriste aborde des sujets engagés et se veut être l'écho de ceux qu'on entend pas • ©LAURA GILLI

Avec son spectacle L’Autre, Tahnee se produira à la Nouvelle Seine jusqu’au 10 février prochain, avant d'entamer sa tournée qui la conduira entre autres à La Réunion les 20 et 23 février.