Les poupées noires de "Nous, Vous, Îles", une démarche de construction de soi positive

Cette association très dynamique est bien connue du milieu ultramarin de la région parisienne. Basée à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne, elle possède un espace de quelque 120m2 destiné à promouvoir les cultures des Outre-mer. Structure solidaire , on y trouve entre autres une ludothèque, un espace de co-working, une bibliothèque, et de nombreuses activités y sont organisées : des vide-dressings, des rencontres littéraires et divers ateliers, comme dernièrement celui consacré à la confection d’habits pour poupées noires.« L’idée de notre projet est venue de nos diverses participations au Salon des poupées noires. Beaucoup de personnes nous demandaient pourquoi nous n’avions pas de poupées avec des cheveux crépus. Alors nous avons cherché des créateurs qui pouvaient le faire », explique Lory, d’origine martiniquaise et guyanaise (et célèbre dans le milieu associatif ultramarin sous le nom de Lory McGyver). « En général les poupées noires avaient des cheveux lisses. Ce n’était pas cohérent pour les enfants, en termes de représentation », ajoute cette bénévole de "Nous, Vous, Îles".L’association a mis en place un atelier couture où les participants confectionnent les vêtements des poupées, filles ou garçons. L’objectif est de les vêtir avec des habits traditionnels, comme les madras des Antilles, ou des tenues portées par exemple en Nouvelle-Calédonie ou à La Réunion. « D’habitude on les voit plutôt en wax ou en tenue de style européen. Mais là ce sont des tenues ultramarines. Nous avons participé à la Foire de Paris en 2018 et ce sont ces poupées qui ont été le plus vendues pour l’association », se félicite Lory (photo ci-dessous).L’atelier a commencé à réaliser des tenues « métiers » : médecin, vétérinaire, cuisinier(e), capitaine d’avion ou de bateau, ingénieur(e), il y en aura pour tous les goûts. « Nous voulons des représentations positives par rapport à nos couleurs de peau et nos cheveux », souligne Lory. « Nous insistons également sur la représentation des métiers dits techniques, qui est intéressante pour la construction de l’enfant. Ce dernier, avec une poupée médecin, pourra aussi se dire qu’elle ou lui aussi sera médecin un jour. C’est même important pour les parents, plutôt habitués à des choses du genre "Barbie safari, baby-sitter ou mannequin" ».Outre l’atelier de couture de "Nous, Vous, Îles" de Choisy-le-Roi, auquel participent d’ailleurs des papas et des petits garçons, l’association travaille également avec des prestataires en Guadeloupe et en Guyane. Et il n’y a pas que des Ultramarins qui achètent leurs poupées. « Des collectionneurs acquièrent nos poupées justement pour leur diversité. Du coup on pense maintenant à des poupées albinos, ou qui reflètent encore plus tous nos mélanges », précise Lory.Ouvert du mardi au dimanche de 15h à 19h Poupées en vente en ligne pour ceux qui ne peuvent se déplacer