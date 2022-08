Première scène à Rock en Seine pour Crys, artiste d'origine martiniquaise

L'interprète de 17 ans a marqué ses débuts dans le monde de la musique professionnelle en se produisant au festival Rock en Seine, dimanche 28 août, au parc de Saint-Cloud. Crys a pu partager la programmation avec Parcels ou Stromae après avoir remporté un tremplin lycéen.

Karine Rongba •

"Quoi, il faut rendre les verres ?", s’exclame Crys avec ses amies assises à des tables de pique-nique. Rock en Seine est l’un des premiers grands festivals de musique pour l’adolescente. Et quelle première !? À 17 ans, Crys s’apprête à s'y produire. L’artiste a ramené du rap à un festival de rock. Quelques minutes avant de monter sur la petite scène installée sous un chapiteau dressé dans le parc de Sant-Cloud, près de Paris, Crys sourit mais peine à cacher son anxiété.

Il faut dire qu’il y a quelques mois, elle ne pensait pas se retrouver sur cette scène ce dimanche de fin d'été. L’artiste a commencé à s’intéresser à la musique il y a deux ans. "J’étais en heure de colle un mercredi après-midi et ma prof de français a commencé à nous parler de Grands Corps Malade et à nous faire un cours de slam. Je m’y suis intéressée et j’ai fini par commencer à écrire." Et, bluffée par son talent, une de ses amies proches l’a inscrite au tremplin lycéen organisé par Rock en Seine avec l'association Aquiletour et Combo 95. "Pour moi, j’avais pas ma place ici. Je pensais que je n’étais pas assez douée pour la musique, pour être à Rock en Seine. Comme quoi."

Des paroles inspirées par son quotidien

Crys monte sur scène et commence à rapper ses premières paroles. C’est parti pour 20 minutes de concert. Cinq chansons au message fort. Du haut de ses 17 ans, Crys n’hésite pas à parler de dépression, de religion, de son amour pour ses proches et de la perte de sa mère. "La musique en ce moment, c'est devenu un peu commercial. La musique avec une plume et de l’écriture commence à se perdre. Je me dis que ma musique plaît à du monde."

Crys chante devant une cinquantaine de personnes à Rock en Seine. • ©Karine Rongba



Après le décès de sa mère togolaise, l’artiste d’origine martiniquaise du côté de son père a principalement baigné dans des sonorités antillaises. Le bouyon, le dancehall, le ragga et le reggae qu’elle écoute quotidiennement grâce à ses parents l’inspirent parfois. Et Crys en rigole même : "J’ai écrit des sons un peu comme ça, mais je les sortirai pas."

Pas besoin, ce dimanche à Rock en Seine, l’artiste a réussi à captiver l’attention de la cinquantaine de personnes qui ne la connaissait pas pour l’écrasante majorité. Pour son coach Gauthier, chargé d’accompagnement du Combo 95, la performance de Crys a été une vraie réussite. "Crys a joué à 14h30, c’est très tôt. Tout le monde n’est pas encore arrivé au festival. Il y avait quand même du monde pour sa prestation, mais il fallait qu’elle se connecte à son public. Et Crys a réussi à le faire."

Un premier pas vers le monde professionnel de la musique

À sa sortie de scène, l’euphorie est de mise. Crys est entourée de ses amis, sa famille et des professionnels de la musique du tremplin lycéen auquel elle a participé. Après l’avoir gagné, l’artiste a bénéficié de tout un suivi pour sa préparation à sa performance à Rock en Seine. "On a eu du coaching avec des séances en studio et un interprète vocal. On a aussi travaillé la prestance scénique", énumère Gauthier. Mais la prestation à ce festival de rock n’était pas la seule récompense.

Les finalistes du tremplin vont rencontrer des artistes ce dimanche et visiter les backstage de la grande scène avec le public présent. Mais après le festival, on les accompagnera pendant un an dans leurs projets artistiques. Le but, c'est vraiment d’évoluer avec eux. Emeline Arnould, chargée de communication et de médiation culturelle l’association Aquiletour

Une évolution à laquelle pense déjà Crys qui prépare un EP. L’album est en réflexion, mais Crys ne se presse pas pour le faire. L’artiste doit d’abord finir le lycée.