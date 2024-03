Primé au FIFO "Find where I belong" : Elvis, d'Auckland aux Marquises, en quête de ses origines

"Find where I belong" (trouver ma place) se déroule en Nouvelle-Zélande. Son réalisateur Kahu Kaiha, qui est également acteur, y tient le rôle d'Elvis, un jeune S.D.F qui vit dans la rue. Elvis, le Marquisien, rêve de retourner sur son île.

En Nouvelle-Zélande, à Auckland, deux hommes discutent, assis dans l'herbe dans un parc. Derrière eux, en contrebas, la métropole avec ses buildings. Le plus âgé des deux essaye de deviner d'où vient l'autre.

De gauche à droite : Elvis (Kahu Kaiha), John (Steve Ciprian) • ©Kakaia productions

John et Elvis sont deux SDF qui vivent dans la rue. John, le plus âgé, semble aimer cette vie et y être chez lui. Elvis, quant à lui, s'accommode moins de cette situation. Le jeune homme rêve de retourner sur son île natale, aux Marquises. Les jours se succèdent entre les deux compagnons d'infortune entre bonne entente, dispute, séparation et entraide.

Cette fiction est fortement inspirée par l'histoire personnelle des parents du réalisateur qui ont été SDF à leur arrivée à Tahiti. Le réalisateur, qui interprète aussi le rôle d'Elvis, a travaillé en étroite collaboration avec la communauté de sans-abri du quartier de Queen Street à Auckland pour l'écriture de son personnage.

Le réalisateur

Originaire des Îles Marquises, Kahu Kaiha est acteur, auteur et réalisateur. Kahu vit en Nouvelle-Zélande et travaille dans le milieu du cinéma depuis 2018. Il fait partie du collectif néo-zélandais PISA (Pacific Islanders Screen Artists) qui soutient, encourage et promeut les acteurs de l'audiovisuel attachés à valoriser le patrimoine des îles du Pacifique.

Affiche du film : Find where I belong • ©Kakaia productions

Ce film a reçu le prix de meilleur court-métrage de fiction au FIFO 2023.

Réalisation : Kahu Kaiha

Production : Kakaia productions

Distribution : Elvis (Kahu Kaiha), John (Steve Ciprian)

Langues : Anglais, sous-titres français

Durée : 14 min • 2022