Procès de la Yemenia : "Ce n'est pas les condoléances, c’est la Justice qui permet de tourner la page", témoigne la seule survivante

"J’aimerais que la compagnie soit déclarée coupable pour qu’on puisse tous passer à autre chose, explique Bahia Bakari. On a tous envie de tourner la page." La jeune femme est à la fois témoin et victime dans le procès en appel de la Yemenia Airways, qui se tient depuis le 4 mars dernier à Paris.

Après trois heures de déposition, elle se dit "soulagée". "C’est un moment que j’appréhende, ce n’est jamais un exercice facile de passer devant le tribunal et de raconter mon histoire", explique Bahia Bakari, qui a dû, à nouveau, se replonger dans l'horreur de la nuit du 29 au 30 juin 2009.

Ce jour-là, un avion de la Yemenia Airways reliant le Yémen aux Comores s’abime en mer. Bahia Bakari survie miraculeusement en s'accrochant à l'un des morceaux de l'appareil. Des pêcheurs finissent par la secourir plus de dix heures après la chute de l'avion. Pendant l'audience, la présidente a souligné la résilience de la jeune femme et la force dont elle a dû faire preuve pour survivre.

Au moment des faits, je ne me rendais pas compte. En étant plus grande, je réalise un peu plus à quel point j’ai pu être forte dans cette épreuve, mais au moment des faits, c’était quelques chose de normal.