Procès des viols de Mazan : un jeune guyanais dans le box des accusés

La cour criminelle de Vaucluse a débuté lundi l'étude des cas de six nouveaux accusés dans le procès des viols de Mazan, parmi eux un jeune guyanais de 26 ans. À l’époque des faits, Joan K n’a que 22 ans et est le plus jeune des agresseurs sexuels de Gisèle Pelicot.

Dès le début du procès, le Guyanais de 26 ans a reconnu les faits qui lui sont reprochés "mais pas l’intention". Né en Guyane, Johan K arrive dans l’Hexagone à l’âge de 16 ans pour rejoindre son frère à Avignon. Quelques années plus tard, il va s’engager dans l’armée, où il sera radié en 2021 à la suite de cette affaire et de son incarcération. Plus jeune de tous les accusés, il n’a que 22 ans au moment des faits. La cour lui reproche d’être allé chez les Pelicot à plusieurs reprises et d’avoir violé Gisèle Pelicot. D’après les informations de France Bleu, il aurait d’abord affirmé ne pas s’être posé de question sur le consentement de la victime avant de se rétracter. Lors de son audition, Joan K admet que la victime était inconsciente et qu'il s'agissait d'un viol. Qualifié de "dépressif" par les enquêteurs Au moment des faits, Johan K était en couple avec une femme qu’il avait rencontré sur internet. Selon les informations rapportées du procès par l’AFP, l'enquêteur de personnalité, Julien Del Volta aurait conclu que cette relation était marquée par de "nombreuses confrontations en raison de gros caractères" et de "relations extraconjugales des deux côtés". Au moment de leur séparation, sa compagne était enceinte. Elle donnera naissance quelques mois plus tard à une petite fille. Johan K n’a pas assisté à sa naissance, car ce dernier était chez le couple Pelicot cette nuit-là pour agresser sexuellement Gisèle en novembre 2019. Qualifié de "caractère dépressif" par les enquêteurs, il devrait s'expliquer sur ses agissements en fin de semaine. Pour rappel dans cette affaire des viols de Mazan, Domine Pelicot est accusé d’avoir drogué sa femme pendant des années et l’avoir soumis sexuellement à son insu à d’autres hommes. Parmi les autres accusés, on retrouve aussi un calédonien. Au total, 51 hommes dont le mari sont jugés pour viols aggravés devant la cour criminelle départementale depuis 2 septembre 2024.

