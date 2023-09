Procès : vingt deux ans après les faits, une agence Adecco est jugée pour discrimination et fichage racial

C’est un stagiaire de l’agence, basée à Montparnasse, qui avait donné l’alerte à la fin des années 90. Il avait constaté l’usage de codes pour catégoriser les intérimaires fichés par Adecco. BBR ou Bleu Blanc Rouge signifiait " intérimaire blanc ", PR4 ou " présentation de niveau 4 " était le code pour les intérimaires noirs. Un décryptage récusé par les responsables de l’agence, pour qui le code PR4 identifiait les intérimaires qui avaient des difficultés à lire et à écrire.

Ce système de fichage, Robert Sam Sambo, d’origine guadeloupéenne, ne l’avait pas relevé lorsqu’il venait chercher des missions à l’agence à la fin des années 90. Né en région parisienne, il travaillait dans le secteur de la restauration et s'était tourné un temps vers l'intérim. En revanche, il avait noté que ses amis blancs étaient traités différemment de lui.

Eux, ils allaient rarement à l’agence pour demander des missions. On les appelait directement pour leur donner leur ordre de mission. Alors que nous, on était toujours obligés de se rendre à l’agence le matin pour déposer une fiche et demander une mission pour le lendemain