Qui est Guy Laliberté, le milliardaire mis en examen en Polynésie ?

Le Canadien mis en examen pour culture de stupéfiants en Polynésie est propriétaire d’un atoll qu’il a transformé en lieu de villégiature pour milliardaire.

Actionnaire dans une compagnie de cannabis

Âgé aujourd’hui de 60 ans, le Canadien Guy Laliberté est un autodidacte parti de chez lui à l’âge de 14 ans pour parcourir le monde. Ses talents de cracheur de feu et d’accordéoniste de cirque lui permettent de vivre et de créer plus tard le Cirque du Soleil avec un ami. Une affaire qui marche bien et s’exporte au niveau mondial. La société est vendue en 2015. Entre-temps, il investit dans de nombreux domaines.Classé parmi les 370 plus grosses fortunes du monde, le Québécois investit certes dans les affaires mais pas que. Altruiste, il lance sa fondation One drop en octobre 2007. Elle a pour objectif de permettre aux personnes les plus pauvres du monde d’accéder à l’eau potable.Il fonde également la société Lune rouge spécialisée dans la création, l’innovation et l’immobilier et devient propriétaire en 2007 d’un atoll en Polynésie Française situé à 700 kilomètres à l’Est de Tahiti. Un lieu privatisé en 2017 et transformé en paradis pour milliardaire. La location du site sera proposée à 900 000 euros la semaine.Le cannabis légalisé au Canada depuis un an a permis à Guy Laliberté de prendre des parts dans une entreprise de marijuana ontarienne, 48North Cannabis. Sa participation est de près de 13% dans la production de marijuana médicinale selon la Presse.ca En Polynésie, la justice lui reproche de cultiver une vingtaine de plants de cannabis dans un conteneur. Le cannabis thérapeutique est illégal en France, même si sur ce point, des discussions sont en cours. Il risque 20 ans de prison ferme pour la production de stupéfiants.