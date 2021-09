REPLAY. Entrée en vigueur de l'obligation vaccinale : la Une de l’Info Outre-mer du mercredi 15 septembre 2021

Ce 15 septembre, entre en vigueur de l'obligation vaccinale pour les soignants. Une mesure controversée à la Une de l’Info Outre-mer. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

Barrage contre l'obligation vaccinale à La Réunion

L'obligation vaccinale entre en vigueur aujourd'hui pour les soignants. Une mesure controversée, comme ici à La Réunion, où un barrage a été installé dans le sud-ouest de l'île pour protester contre cette obligation. Désormais les personnels soignants et les sapeurs pompiers non-vaccinés, pourront être suspendus de leurs fonctions.

Soignants de Guadeloupe : un calendrier vaccinal flou

Dans certaines zones Outre-mer, l'obligation vaccinale pour les soignants est reportée à la fin de la quatrième vague de l'épidémie. L'annonce a été faite par Olivier Véran, le ministre de la santé, sans préciser toutefois de calendrier. La Guadeloupe est concernée. Un reportage de Marie-Lyne Plaisir et Olivier Duflo.

Martinique : droit de retrait des personnels des écoles

En Martinique, la rentrée scolaire avait été reportée à lundi dernier. Mais dans les faits, les écoles de plusieurs communes sont restées fermées. De nombreux agents municipaux ont exercé leur droit de retrait. Il s'agit pour ces agents municipaux de dénoncer, selon euxn un manque de mesures sanitaires. Des négociations ont été entamées.

Nouvelle-Calédonie : première nuit de couvre-feu

Dans le Pacifique, en Nouvelle-Calédonie, le couvre feu est désormais en vigueur depuis mardi soir, face à l'explosion de l'épidémie dans le territoire. C'est donc le retour des attestations et des patrouilles de police. Illustration à Koné la nuit dernière avec le reportage de Camille Mosnier et Brice Bachon.

Une mission Google cartographie les îles de Saint-Pierre et Miquelon

L'archipel de Saint-Pierre et Miquelon sera bientôt à portée de clics et de vue. Depuis quelques jours une mission Google cartographie ces îles de l'Atlantique Nord, en images. Un reportage de Claire Arrossaména, Karim Baila et Aldric Lahiton.

La passion de la voile, de la Polynésie au lac d'Annecy

Billy Besson, le vice-président de la fédération francaise de voile s'est installé à Annecy. C'est là que ce Polynésien d'adoption se prépare pour Paris 2024. Eric Cintas et Emmanuel Gire sont allés le rencontrer.