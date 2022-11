REPLAY. Guadeloupe : rivières en crues au sud de Basse-Terre, à la Une de l’Info Outre-mer

En raison des pluies diluviennes qui s'abattent sur les Antilles depuis hier, la Martinique est en vigilance jaune. Alors que la Guadeloupe est encore en train de panser ses plaies après le passage de la tempête Fiona, l'archipel est en vigilance orange. C’est la Une de l’Info Outre-mer du lundi 7 novembre 2022. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

Les pluies diluviennes qui s'abattent sur les Antilles depuis hier provoquent inondations, rivières en crues, chutes d'arbres et éboulements. En Guadeloupe, des rivières coulent comme des torrents. À Petit-Bourg, sur la route de Versailles, des morceaux entiers de talus se sont affaissés. À Goyave comme à Petit-Bourg, l'épisode pluvieux a été plus intense que lors du passage du cyclone Fiona. Un reportage de Marie-Lyne Plaisir et Daniel Querin de Guadeloupe la 1ère.

