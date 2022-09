REPLAY. Guyane : la visite surprise de Jean-Victor Castor à la prison de Rémire-Montjoly, à la Une de l'info Outre-mer

Le député de la 1ère circonscription de Guyane, Jean-Victor Castor, a exercé son droit de visiter les lieux de privations de liberté. Il s'est rendu inopinément au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly. C'est la Une de l'info des Outre-mer du mercredi 28 septembre 2022. Retrouvez ici l'intégralité de notre journal.

Petite surprise pour les employés du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, le 26 septembre 2022. Ils ont reçu la visite de Jean-Victor Castor, député de la première circonscription de Guyane. C'est un droit réservé aux parlementaires et l'élu guyanais l'a exercé, en présence de nos équipes sur place. Une visite de plusieurs heures pour constater les conditions de détention et de travail dénoncées par les syndicats et les détenus. Compte-rendu avec Mourad Bouretima et Guyane la 1ère.

Le journal des Outre-mer du mercredi 28 septembre 2022

