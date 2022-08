REPLAY. La qualité de l’air à l’étude en Guadeloupe, à la Une de l’Info Outre-mer

La toute première station mobile de mesure de la qualité de l'air a été lancée en Guadeloupe. Positionnée sur une route de Baie-Mahault, elle évalue notamment l'exposition de la population aux polluants. C’est la Une de l’Info Outre-mer du mercredi 3 août 2022. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

Outre-mer la 1ère •

Quels sont les gaz et les polluants qui planent dans l’air et quelles sont leurs concentrations dans l’atmosphère ? L’air et ses polluants sont passés au peigne fin avec cette station mobile qui capte et analyse 5 polluants. Un reportage de Marie-Lyne Plaisir et Olivier Duflo de Guadeloupe la 1ère.

Retrouvez ici le replay de notre journal des Outre-mer, également diffusé sur France 3 à 11h35. L'info Outre-mer du mercredi 3 août 2022 est présenté par Kessi Weishaupt-Tahi.

Le journal des Outre-mer du mercredi 3 août 2022

Les autres titres de l'info Outre-mer