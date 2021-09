REPLAY. Le pass sanitaire obligatoire pour les 12-17 ans, à la Une de l’Info Outre-mer du jeudi 30 septembre 2021

Le pass sanitaire devient obligatoirepour les 12-17 ans dès aujourd'hui, c'est la Une de l’Info Outre-mer du jeudi 30 septembre 2021. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

De-Reynal Emmanuelle •

Retrouvez ici le replay de notre journal des Outre-mer, également diffusé sur France 3 à 11h35. L'info Outre-mer du jeudi 30 septembre 2021 est présenté par Kelly Pujar



La vaccination des jeunes à La Réunion

Le pass sanitaire devient obligatoire pour les 12-17 ans dès aujourd'hui. A La Réunion, la règle incite les adolescents à se faire vacciner. A cette heure, 34% d'entre eux ont reçu les deux doses. Le pass sanitaire est exigé pour des activités sportives, aller au cinéma ou au restaurant.

Les Océaniens, principales victimes du Covid-19

L'épidémie de Covid-19 est toujours préoccupante en Nouvelle-Calédonie. L'archipel compte 119 morts depuis le 9 septembre. La communauté des Wallisiens et Futuniens installés sur place paie un lourd tribut. Un reportage NC la 1ère et W&F la 1ère avec le commentaire de Gervais Nitcheu.

Septembre en or en Guyane

Ce jeudi s'achève l’opération Septembre en Or, le mois international des cancers de l'enfant. Des maladies décelées chez plus de 90 jeunes Guyanais depuis 15 ans. Terrence Moy et Gael Ho A Sim ont rencontré deux d'entre eux. Leur vie est rythmée par des traitements entre la Guyane et l'Hexagone.

L’insécurité au quotidien à Mayotte

A Mayotte des faits de violences empoisonnent le quotidien des habitants, notamment aux abords des établissements scolaire. Au point qu'un chauffeur de bus conduit des élèves en portant un casque de moto. Un reportage de Zalihata Dahalani et Fahar Ousséni de Mayotte la 1ère.

Le retour prometteur des compagnies nord-américaines en Martinique

Deux compagnies aériennes nord-américaines sont de retour en Martinique. Dès le 30 octobre pour Air Canada et dès le 6 novembre pour American Airlines. Une bonne nouvelle pour François Baltus-Languedoc, le directeur général du comité martiniquais du tourisme.

L’écrivain martiniquais Patrick Chamoiseau à l’honneur en Italie

Patrick Chamoiseau au festival Etonnants voyageurs, en mai 2018 • ©DR

L'oeuvre de Patrick Chamoiseau est mise à l'honneur en Italie. L'université de Parme va décerner aujourd'hui le titre de docteur Honoris causa à l'écrivain martiniquais. Il avait reçu le prix Goncourt en 1992 pour son roman Texaco.

Le SMA soigne la Montagne Pelée

En Martinique depuis 60 ans, le régiment du service militaire adapté facilite l'insertion professionnelle des 18-25 ans. Des volontaires participent un chantier école. Pour construire un abri pour les randonneurs sur la Montagne Pelée. Un reportage d’ Aurélie Trueil de Martinique la 1ère.