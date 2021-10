REPLAY. Le plus gros gain de l’Euromillions remporté par une Polynésienne, à la Une de l’Info Outre-mer du vendredi 29 octobre 2021

220 millions d’Euros soit 26 milliards de Francs Pacifique, c’est le gain historique remporté par une Polynésienne à l’Euromillions, c'est la Une de l’Info Outre-mer du vendredi 29 octobre 2021. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

Outre-mer la 1ère •

Retrouvez ici le replay de notre journal des Outre-mer, également diffusé sur France 3 à 11h35.

L'info Outre-mer du vendredi 29 octobre 2021 est présenté par Sophie Vingadassalom.

Jackpot en Polynésie

C'est un chèque qu'on aimerait tous recevoir ! Le plus gros gain de l'histoire de l'Euromillions a été remporté par une Polynésienne. Un montant de 220 millions d'Euros soit plus de 26 milliards de Francs Pacifique. La gagnante jouait pour la première fois, a laissé l'ordinateur choisir ses numéros. La jeune chanceuse d'une trentaine d'années veut rester simple et découvrir la neige.

Mayotte : violences au lycée, le ras le bol des parents

A Mayotte, les guerres de clans perturbent les cours au lycée de Kahani. Jets de pierre, gaz lacrymogène, les élèves ont été évacués. Trois personnes ont été interpellés. Un reportage d’Hachim Said Hachim et Fahar Ousséni de Mayotte la 1ère.

Nouvelle-Calédonie : les militaires s'installent au Médipôle

Les renforts arrivés en Nouvelle-Calédonie s'installent. Ils vont pouvoir soulager les soignants du Médipôle. Cinq chambres de réanimation pourront être équipées. Un reportage de Karine Arroyo et Gael Detcheverry de Nouvelle-Calédonie la 1ère.

Innovation pour la culture de l'ananas à La Réunion

Comment développer la culture de l'ananas à La Réunion ? Pour répondre à une forte demande et attirer les jeunes agriculteurs, les producteurs ont modernisé la filière. Un reportage de Henry Claude Elma et Willy Fontaine de Réunion la 1ère.

Tahiti : première foire après la pandémie

C'est une bouffée d'oxygène pour les commerçants et artisans de Polynésie. La grande foire d'octobre a rouvert ses portes. C’est la première depuis la crise sanitaire. L'allègement des mesures sanitaires a permis ce grand marché d'une centaine d'exposants. Malgré la pluie, les visiteurs ont répondu présents. Ce rendez-vous est l'occasion de faire ses emplettes pour Noël.

La Martinique brille aux championnats de France de surf

On termine avec cette jolie médaille pour la ligue de surf de Martinique. Manech Aubry Lerouge a décroché l'argent en bodyboard junior. Une très belle expérience pour la jeune équipe martiniquaise. Reportage aux sables d'Olonne d’Eric Cintas et Emmanuel Gire pour Outre-mer la 1ère.