REPLAY. Recrudescence du Covid-19 en Guyane, à la une de l’Info Outre-mer

Le variant Omicron se répand très rapidement en Guyane. Après les écoles, les services de la collectivité, un laboratoire et l’hôpital sont à présent touchés à Kourou, c’est la Une de l’Info Outre-mer du vendredi 7 janvier 2022. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

C’est une situation sans précédent. En Guyane, le variant Omicron fait des ravages. À Kourou, les contaminations se multiplient contraignant à la fermeture les établissements scolaires pendant une semaine et jusqu’au 13 janvier pour les établissements communaux. Le laboratoire d’analyses de la ville ne reçoit plus que les urgences et les tests Covid et l’hôpital a fermé l’unité de soins continus pour pouvoir renforcer l’accueil des patients Covid. Un reportage de Jean-Gilles Assard de Guyane la 1ère.

