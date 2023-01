REPLAY. Réforme des retraites : des Guadeloupéens inquiets, à la Une de l’Info Outre-mer

Les syndicats sont vent debout contre le projet de réforme des retraites dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer. La mobilisation du 19 janvier devrait être très suivie en Guadeloupe où les mesures annoncées inquiètent. C’est la Une de l’Info Outre-mer du mercredi 11 janvier 2023. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

La première ministre, Elisabeth Borne, a présenté hier le projet du gouvernement pour l'avenir du système des retraites. Ce projet de réforme suscite bien des réactions et des questionnements dans l'Hexagone et Outre-mer. Illustration avec ce portrait croisé de deux Guadeloupéens inquiets, signé Ludivine Guiloet-Oulac et Olivier Duflo.

Chlordécone : des planteurs martiniquais dénoncent l'État. Le non lieu dans l'affaire de l'empoisonnement des Antilles au chlordécone ne passe pas non plus chez les producteurs de bananes. Ils refusent d'être identifiés comme les coupables. Le responsable, selon eux, c'est l'État qui ne les a pas suffisamment informé de la dangerosité du pesticide. Un reportage de Maurice Violton et François Marlin de Martinique la 1ère.

Olivier Dubois : l'enquête confiée aux juges antiterroristes. Du nouveau concernant l'enlèvement du journaliste martiniquais en captivité depuis 21 mois au Mali. Une information judiciaire a été ouverte le 3 octobre et a été confiée à des juges d'instruction du pôle antiterroriste du tribunal de Paris a t-on appris hier d'une source judiciaire.

Mayotte : des jeunes sans-papiers veulent devenir français. Ils sont nés à Mayotte, y suivent leur scolarité et vont passer le bac mais sont sans-papiers depuis leur naissance. Ils ne peuvent donc poursuivre des études dans l'Hexagone. À Mayotte, le droit du sol est restreint pour faire face à la très forte immigration sur l'île. Récit de Nathalie Sarfati.

Décès du champion de surf réunionnais Raphaël Vidot. Le surf est en deuil. Le jeune champion de longboard, Raphaël Vidot, est décédé d'une crise cardiaque à 31 ans. Champion de La Réunion en août 2021, il avait fait partie de l'équipe de La Réunion l'année dernière au championnat de France en Vendée.

Mondial de handball : les Ultramarins de l'équipe de France. Le championnat du monde de handball démarre aujourd'hui en Pologne. L'équipe de France fait partie des favoris. Décrocher le titre pour la 7ème fois serait un record. Au sein du groupe, le Réunionnais Melvyn Richardson et le Martiniquais Mathieu Grébille sont prêts pour l'aventure. Un reportage d'Eric Cintas et Emmanuel Gire.