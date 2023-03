REPLAY. Regain de mobilisation dans les Outre-mer contre la réforme des retraites, à la Une de l'info Outre-mer

Sidaction : dépistage et prévention. Top départ du Sidaction, les trois jours de mobilisation contre le virus du Sida dans l'Hexagone et les Outre-mer. En Nouvelle-Calédonie, le dépistage est en baisse. Dans la province Nord, certains jeunes regrettent le manque d'informations pour mieux prévenir les maladies. Le reportage de Brice Bachon et Nathan Poaouteta de NC la 1ère.