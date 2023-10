REPLAY. Témoignages émouvants des 34 pèlerins de retour en Polynésie, à la une de l'info Outre-mer

34 Polynésiens ont vécu l'attaque du Hamas contre Israël depuis Jérusalem. Ils étaient partis en pèlerinage et ont été bloqués plusieurs jours. Leur voyage retour a été un véritable périple. Les pèlerins sont arrivés à Tahiti, soulagés après avoir vécu l'enfer en Terre Sainte. Témoignages à la une de l'info Outre-mer du mardi 17 octobre 2023. Retrouvez ici l'intégralité de votre journal.

Ils sont de retour au Fenua sains et saufs. Les pèlerins polynésiens, partis en Israël il y a 3 semaines, sont finalement arrivés hier soir à Tahiti. Cloîtrés dans leur hôtel de Jérusalem, ils ont entendu pendant plusieurs jours les sirènes et le bruit des missiles. Après une traversée périlleuse d'Israël en ces temps de guerre, en bus vers Amman, la capitale jordanienne, les Polynésiens ont pris un premier vol vers Rome. Ils n'ont pas su que l'État allait affréter un avion pour rapatrier des ressortissants français. Beaucoup de proches se sont déplacés pour les accueillir à l'aéroport de Faa'a. Le reportage de Kaline Lienard, Roan Poutoru et Melissa Chongue de Polynésie la 1ère.

Le journal des Outre-mer du mardi 17 octobre 2023

Retrouvez ici le replay de notre journal des Outre-mer, également diffusé sur France 3 à 11h50. L'info Outre-mer du mardi 17 octobre 2023 est présentée par Kessi Weishaupt-Tahi.

Outre-mer : hommage à Dominique Bernard . Une minute de silence a été observée dans tous les collèges et lycées en hommage à l'enseignant mortellement poignardé, vendredi 13 octobre 2023, à Arras par un jeune radicalisé. Un temps de recueillement respecté partout en Outre-mer même pendant les vacances. Le récit de Gervais Nitcheu avec nos équipes sur place.





Guyane : Maripasoula enclavée. La plus vaste commune de France est toujours coupée du monde. Maripasoula est la ville symbole de l'enclavement. Depuis la liquidation de l'unique compagnie aérienne régionale à la fin du mois de septembre, plus de 20 000 habitants se retrouvent isolés. Explications avec Laurence Théatin et les équipes de Guyane la 1ère.

Martinique : les premiers Indiens sont arrivés il y a 170 ans. Les premiers engagés indiens ont foulé le sol de l'île aux fleurs en 1853. Un renfort de main-d’œuvre recruté après l'abolition de l'esclavage de 1848. 25 000 travailleurs ont débarqué en Martinique en provenance d'Inde. Un moment commémoré en présence de l'ambassadeur de l'Inde en France.