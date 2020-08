Représentée en esclave par Valeurs actuelles, la députée Danièle Obono dénonce "un racisme abject"

Dans son roman de l’été, Valeurs actuelles a choisi de dépeindre Danièle Obono sous les traits d’une esclave. Ces illustrations et ce texte témoignent selon la députée LFI "d’une banalisation du racisme le plus abject". Elle a reçu de nombreux soutiens d’Outre-mer.



Valeurs actuelles ? Non valeurs d’un autre temps, celui abject où une femme noire ne méritait que le mépris et des chaînes. @Deputee_Obono pic.twitter.com/4Qn2lG11s8 — Olivier Faure (@faureolivier) August 28, 2020

Cette publication révoltante appelle une condamnation sans ambiguïté.

Je partage l'indignation de la députée Danièle Obono et l'assure du soutien de l'ensemble du Gouvernement.

La lutte contre le racisme transcendera, toujours, tous nos clivages. https://t.co/ybRKO4DJP3 — Jean Castex (@JeanCASTEX) August 29, 2020

Il paraît 'Qu'on-Peut-Pu-Rien-Dire' #BienPensance. Heureusement on peut encore écrire de la merde raciste dans un torchon illustrée par les images d'une députée française noire africaine repeinte en esclave...

L'extrême-droite, odieuse, bête et cruelle. Bref, égale à elle-même. pic.twitter.com/EupKSXZ207 — Députée Obono (@Deputee_Obono) August 28, 2020

total soutien face à cette ignominie qu’on accepte encore de publier. — Maina Sage (@MainaSage) August 29, 2020

Cette France de l’abject posture raciste assumée,acceptée dans la sphère médiatique aurait tort de se taire puisqu’elle a table ouverte dans les arcanes du pouvoir. De tels propos ne peuvent vous atteindre.

Vous êtes au dessus de ça et ces gens bien en deçà de l’idéal républicain — Claudy Siar (@Claudy_Siar) August 28, 2020

Cet hebdomadaire d’extrême-droite, abject et incitant régulièrement à la haine, fait encore la preuve de son racisme. Pour rappel, le racisme n’est pas une opinion, c’est un délit. Soutien républicain à @Deputee_Obono J’espère que vous porterez plainte et obtiendrez réparation. https://t.co/IAGoyq1pCl — Audrey PULVAR (@AudreyPulvar) August 29, 2020

Un pas a été franchi par ce torchon qu’est Valeurs actuelles. J’ai plein de désaccords avec @Deputee_Obono, mais je la respecte. Que ce journal verse dans le #racisme obsessionnel à son égard devrait indigner sans réserve, « mais » ni « en même temps ». C’est dégueulasse ! — Pierre Kanuty (@PierreKanuty) August 29, 2020

Pas de mots dans cette caricature abject.A vomir dans le pays des droits humains .Total soutien soyez fière. — Angele Louviers (@AngeleLouviers) August 28, 2020

Valeurs actuelles qui se qualifie de magazine d’actualité d’opinion hebdomadaire français propose dans son dernier numéro une fiction intitulée "les couloirs du temps".Dans ce récit de trois pages, la députée La France Insoumise Danièle Obono est représentée sous les traits d'une esclave dans plusieurs dessins. On peut y lire le sous-titre suivant "Obono l’Africaine. Où la députée insoumise expérimente la responsabilité des Africains dans les horreurs de l’esclavage".Un titre qui a choqué à droite comme à gauche comme en témoigne ce tweet d'Olivier Faure, premier secrétaire du parti socialiste ainsi que celui du Premier ministre Jean Castex.Ulcérée par cette fiction, la députée avait immédiatement réagi dès la publication de valeurs actuelles. Elle déclarait : "Heureusement on peut encore écrire de la merde raciste dans un torchon illustré par les images d’une députée française noire africaine repeinte en esclave".Egalement choqués par cette fiction de Valeurs actuelles, des personnalités d’Outre-mer telles que la députée de Polynésie Maina Sage, Claudy Siar, le chanteur et animateur guadeloupéen, ex-délégué interministériel pour l’égalité des chances des français d’Outre-mer, Audrey Pulvar, adjointe à la maire de Paris ainsi que Pierre Kanuty se sont indignés à leur tour.Jean-Marc Ayrault, président de la fondation pour la mémoire de l'esclavage a également vigoureusement réagi à cette publication qu'il juge "profondément raciste".Angèle Louviers, avocate guadeloupéenne apporte également son "total soutien" à la députée.