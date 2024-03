Restaurer des cases traditionnelles, petits joyaux de l’architecture créole, pour répondre aux besoins de logements

Modestes mais typiques, des maisons sont inoccupées depuis de nombreuses années. Le projet guadeloupéen "1000 kaz sové pou 1000 fanmi an kaz" (1000 cases sauvées pour héberger 1000 familles) veut les réhabiliter et créer de nouveaux logements. L'état de ces cases permet-il d'envisager une seconde vie à ces maisons créoles ? C'est la Une de l'hebdo Outre-mer du 1er mars 2024 diffusé sur France 24.

Dans toutes les communes guadeloupéennes, il existe énormément de cases abandonnées. En même temps, le besoin de logement en Guadeloupe est important. La restauration de ces maisons délabrées pourrait donc répondre à la pression de l'offre résidentielle sur un territoire non extensible. Le projet pourrait séduire mairies et propriétaires. Rudy Rilcy et Marius Avril de Guadeloupe la 1ère sont allés voir le potentiel existant à Pointe-Noire.

L'hebdo Outre-mer du 1er mars 2024

L'édition hebdomadaire, consacrée à l'actualité et la découverte des territoires français d'Outre-mer, est présentée ce vendredi par Laurence Théatin.

Fin temporaire des barrages à Mayotte

La levée des barrages à Mayotte après plus d'un mois de paralysie de l'île.

Les approvisionnements ont repris, la vie et l'économie redémarrent doucement.

Mouvement suspendu en attendant l'application des mesures contre l'insécurité. Un comité de suivi a été créé.

IVG dans la constitution : la réaction des Guadeloupéens

La France va devenir le premier pays au monde à inscrire l'IVG dans sa constitution. Après l'Assemblée nationale, les sénateurs l'ont voté.

Le chef de l'État réunira le Congrès lundi pour entériner le vote final. Dans les départements et régions d’Outre-mer les mineures avortent deux fois que dans l'hexagone.

Scandale du chlordécone : les députés reconnaissent la responsabilité de l’état

L'Assemblée nationale reconnaît la responsabilité de l'Etat dans le scandale du chlordécone aux Antilles. Malgré des réticences de la majorité présidentielle et des Républicains, les parlementaires ont voté en faveur de la proposition de loi socialiste du député de la Guadeloupe Elie Califer.

Les excès du "100% contrôle" à l’aéroport Félix Eboué à Matoury

En Guyane, le dispositif 100% contrôles à l'aéroport Félix Eboué pour lutter contre le trafic de drogue donne parfois lieu à des excès. Une passagère dénonce ces contrôles abusifs. Elle a saisi le tribunal administratif de Cayenne qui a annulé l'arrêté préfectoral l'empêchant de sortir du territoire guyanais.

Antilles : saisie record de cocaïne

Les Forces armées aux Antilles ont saisi environ 7 tonnes de cocaïne en une semaine. C'est plus de la moitié des saisies de l'année 2023. Quatre hommes - un Sud-Africain, un Russe et deux Britanniques - ont été placés en garde à vue à Fort de France.

Le centre d’imagerie moléculaire de Guadeloupe en manque de spécialiste

Le Centre d'imagerie moléculaire de la Guadeloupe a été contraint de suspendre son activité. L'unique radio pharmacienne de l'archipel est en arrêt maladie.

L'établissement abrite notamment le cyclotron, un outil majeur pour la détection des cancers. Selon le directeur, 213 patients ne bénéficieront pas des examens dont ils ont "impérativement besoin".

Le succès des écoles bilingues en Nouvelle-Calédonie

En Nouvelle-Calédonie La Province Sud compte désormais 10 établissements publics bilingues. Ils proposent un enseignement partagé à égalité entre le français et l'anglais. La toute dernière école publique bilingue vient d'être inaugurée.

À Tahiti, une exposition éblouissante

Après 4 mois de résidence à la cité des Arts à Paris, le plasticien tahitien Evrard Chaussoy est de retour en Polynésie. Une expérience qui lui a permis de renouveler son art, plus moderne, dans lequel la culture polynésienne prend toute sa place.