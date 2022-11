Route du Rhum : rencontre en aviron entre des lycéens du Lamentin et de Saint-Malo

Les Guadeloupéens de retour pour la Scol'aviron, une course en aviron entre collégiens et lycéens. Douze élèves du Lamentin étaient conviés ce lundi 31 octobre pour affronter dans la bonne humeur leurs camarades de Saint-Malo, dans le bassin du village de la course.

Depuis 2010, des collégiens et lycéens de Guadeloupe sont invités au village de la Route du Rhum à Saint-Malo pour rencontrer leurs camarades bretons. Cette année, ce sont les élèves du collège Appel du 18 juin et du lycée professionnel Bertène Juminer du Lamentin qui ont fait le déplacement pour la Scol'Aviron, organisée par la Société nautique de la baie de Saint-Malo (SNBSM).

Une course en aviron, mais pas seulement. "L'objectif est pédagogique avant tout, explique Hervé Chevrier, coordinateur des activités nautiques de la SNBSM. Fédérer, donner le goût de l'effort, de la rigueur, à tous ces gamins inscrits dans un projet commun." Eddy Odadan, l'éducateur qui accompagne les collégiens et lycéens du Lamentin, approuve avec vigueur. Le moniteur se ficherait presque du score final et répète à ses apprentis qu'il n'y a aucune pression à se mettre. "C'est une belle fête et on s'en donne à cœur joie", confie-t-il.

Hervé Chevrier, coordinateur des activités nautiques de la SNBSM avec Eddy Odadan, éducateur aviron du Lamentin, en Guadeloupe. • ©Marie Boscher

Au bord du bassin Duguay-Trouin où se déroule la course - deux aller-retours sur 800 m en quatre barrées - on est ici pour le plaisir, en témoignent les hourras d'un public présent en nombre pour soutenir les élèves arrivés de part et d'autre de l'Atlantique.

Vivez l'ambiance de la Scol'Aviron :

Communier sur et à travers l'océan

Un moment de communion à l'image de ce qu'est l'aviron : un sport de glisse où chaque rameur joue un rôle précieux. "Celui qui est devant donne le rythme, celui derrière donne la direction, le deuxième la puissance et le troisième, la régularité. On est complémentaires et si on n'est pas ensemble, on freine la glisse", explique Stéphane Mousset, vice-président de la SNBSM en charge de la section aviron. "C'est génial de partager ça avec la Guadeloupe."

La fête et le partage, bien entendu, mais pour les élèves du Lamentin, une petite pression tout de même. "Je suis un peu stressée", reconnaît une lycéenne en grimpant sur l'aviron. D'autant que le président de la région Guadeloupe, Ary Chalus, est venu les encourager depuis les pontons. Pour leur donner du cœur, Loïse Antonin, professeur d'EPS et Line Cafournet, une mère d'élève, chantent Elwa ou ka vwayajé.

L'équipage des lycéens du Lamentin au départ de leur deuxième course, contre le lycée Jacques Cartier de Saint-Malo. • ©Marie Boscher

Avant de venir à Saint-Malo, les élèves ont eu droit à six séances de deux heures pour apprendre à naviguer en équipes sur les avirons. Ils ont quitté leur ville vendredi soir, grâce à l'intervention à la dernière minute de la commune qui a pris en charge les billets d'avion, raconte Eddy Odadan. Un voyage qui permet de "promouvoir et représenter la Guadeloupe et le Lamentin par le biais de l'aviron", et "d'amener des jeunes à découvrir la Route du Rhum". Une course vécue de bout en bout pour ces douze élèves, naviguant à Saint-Malo au milieu des bateaux dont ils vivront bientôt l'arrivée en Guadeloupe.