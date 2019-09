Rue des Outre-mer : sous le ciel de Paris [CARTE INTERACTIVE]

#1 Egzo, le plasticien bouquiniste

►​​​​​​​Egzo, bouquiniste et artiste guadeloupéen

#2 La maison du rhum

►​​​​​​​Eddy La Viny et sa maison du rhum

#3 Le bistronomique martiniquais

#4 Entrez dans la danse

#5 Les soeurs Nardal enfin reconnues

A Paris, les restaurants, les artistes, les musées, les associations et les maisons des Outre-mer ont élus domicile. La1ère vous propose une petite sélection de ces lieux et de ces personnalités emblématiques des neuf collectivités ultramarines dansDans sa rubrique, la rédaction d’Outre-mer 1ère est partie à la rencontre d’un artiste étonnant : Egzo. Ce Guadeloupéen a choisi il y a deux ans de devenir bouquiniste à Paris. Son petit commerce ancestral se trouve juste en face de Notre-Dame de Paris. Bouquiniste, cette activité qui lui permet d’assouvir sa passion pour la peinture et la musique. Découvrez ci-dessous son portrait :A Montmartre, il existe une ambassade du rhum. Cette boutique où l’on déniche des bouteilles de tous les Outre-mer est tenue par le fils d’un grand monsieur de la musique antillaise. Eddy La Viny porte fièrement le nom de son père Gérard qui a composé plusieurs tubes dans les années 50.​​​​​​​C’est un chef qui apprécie les produits de son terroir. A quelques pas de l’Arc de triomphe, Jimmy Desrivières propose une cuisine originale et raffinée. Dans son bistronomique baptisé le Pleine Terre, il a su recréer avec son équipe l’esprit de famille qui règne chez lui en Martinique.Savez-vous danser ? Avec Murielle Franchinard "pa ni pwoblem la". Cette chorégraphe et animatrice mène dans la joie et la bonne humeur le groupe de danseuses de l’association Dépi Nou Ansamn. Cette martiniquaise donne des cours le soir à Chatelet à Paris et participe régulièrement à des spectacles et festivals de danse.Les sœurs Nardal ont enfin leur plaque à Paris. Samedi 31 aout 2019, la ville de Paris a honoré Paulette et Jeanne Nardal en donnant leurs noms à une rue du XIVe arrondissement. Première femme noire inscrite à La Sorbonne, Paulette Nardal, née en Martinique a fondé la revue du Monde noir. A Clamart où elle vivait, elle recevait ses amis Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor.​​​​​​​​​​​​​​