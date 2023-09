Saisie record de 640 000 produits alimentaires contrefaits par les douaniers de La Réunion

L'opération s'est déroulée en juillet dernier. La prise dépasse la totalité des saisies de contrefaçons de produits alimentaires et boissons réalisées en France en 2022.

Jeanne Péru-Gelly •

Le 7 juillet dernier, en contrôlant un container devant transporter des jouets, les douaniers réunionnais tombent sur des dizaines de milliers de poudres instantanées et de sodas contrefaits. "Cola", "Fanda" ou "Cola Spray", en tout, 463 050 sachets et 179 400 bouteilles sont saisies. La prise est exceptionnelle : elle dépasse à elle seule l’ensemble des saisies de contrefaçons de produits alimentaires et boissons réalisées par les douanes françaises en 2022, soit 374 253 produits.

Depuis 2019, les douanes françaises peuvent contrôler et saisir des cargaisons qui ne sont pas destinées au territoire national, mais simplement en transit. Le container, en provenance de Chine, devait être débarqué à Madagascar.

11,5 millions de contrefaçons

Le ministère de l'Économie "félicite" les agents de La Réunion "pour leur vigilance au service de la santé et de la sécurité des consommateurs", mais aussi les douaniers de Marseille, dont les renseignements ont permis l'opération.

La douane française intercepte régulièrement des articles de contrefaçon présentant de sérieux risques sanitaires, comme ici des denrées alimentaires, mais aussi des produits de soins corporels ou des médicaments. Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, et Thomas Cazenave, ministre des Comptes publics

En 2022, les douaniers français ont retiré 11,5 millions de contrefaçons du marché, un plus haut historique. La contrefaçon est sévèrement punie : vendeurs et détenteurs risquent jusqu'à 300 000 euros d'amende et trois ans de prison.