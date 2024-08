Saisie record de plus de 10 tonnes de cocaïne au large de la Martinique

Les Forces armées aux Antilles ont intercepté un bateau transportant environ 300 ballots de drogue dans la nuit du 14 au 15 août. Depuis le début de l'année, 28 tonnes de cocaïne ont été saisies dans la zone.

La Marine française a réalisé une "saisie record" de plus de 10 tonnes de cocaïne sur un navire de pêche à environ 1.220 kilomètres au large de la Martinique, ont annoncé lundi les Forces armées aux Antilles (FAA). Le patrouilleur La Confiance a intercepté ce navire dans la nuit du 14 au 15 août, découvrant "environ 300 ballots" testés positivement à la cocaïne, précisent les FAA dans un communiqué. "Au total, les ballots saisis représentent un poids inédit de 10.552 kg, soit la deuxième plus grosse saisie de la Marine nationale", selon la même source.

Après son interception, le navire et sa cargaison ont été ramenés à Fort-de-France, en Martinique, par la frégate Ventôse et remis à l'antenne Caraïbe de l'office antistupéfiants (Ofast), à qui ont été confiées les investigations.

"Une information judiciaire a été ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs et détention aggravée d'armes de catégorie B", ajoute le communiqué, qui précise que neuf personnes - six de nationalité brésilienne, deux de nationalité colombienne et une de nationalité vénézuélienne - ont été présentées à un juge de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Fort-de-France et incarcérées.

28 tonnes de cocaïne interceptées depuis le début de l'année

L'opération est "le fruit d'une étroite coopération interarmées, interservices et internationale", disent les FAA, qui révèlent qu'elle a été rendue possible sur la base d'informations transmises par la National Crime Agency (NCA) britannique et la Drug Enforcement Agency (DEA) américaine, en lien avec l'Ofast. "Cette nouvelle intervention porte à près de 28 tonnes la quantité de cocaïne interceptée par les FAA" depuis le début de l'année et équivaut à elle seule à la quasi-totalité des saisies effectuées en 2023, qui s'élevaient à onze tonnes.

L'acheminement par voie maritime est la principale porte d'entrée de la cocaïne en France, avec 75,4% des quantités saisies en 2022 (84% en 2021). L'essentiel de la poudre provient des trois grands pays producteurs: Colombie, Pérou, Bolivie. Les experts estiment à plus de 2.000 tonnes le volume total de cocaïne proposé sur le marché mondial en 2021, dont les deux tiers fournis par la Colombie.