Salon de l'Agriculture : 113 médailles décernées pour les Outre-mer au Concours Général Agricole

La cérémonie de remise a été introduite par le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, qui a félicité l'ensemble des producteurs ultramarins pour leur engagement et leur professionnalisme. Au total, 113 médailles ont été décernées aux exploitants des Outre-mer, dont 46 en or et en argent ainsi que 21 en bronze.

C'est un concours qui récompense une année entière de travail. Jugés sur la qualité et les modes de production, les produits ultramarins, après avoir été examinés anonymement par un jury, ont été primés dans de nombreuses catégories. Le rhum en ressort, une fois de plus, grand gagnant.

Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, lors de la cérémonie de remise des médailles du Concours Agricole. • ©Lucas Dusart / France Télévisions

Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, était accompagné d'Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée, afin d'introduire la cérémonie de remise des médailles au Concours Général Agricole des produits d'Outre-mer. "Fier" de présenter cette catégorie, le ministre de l'Agriculture a tenu à rappeler son "engagement pour les territoires ultramarins" et leurs "richesses agricoles".

Rhums et punchs, grands gagnants des Outre-mer

Avec pas moins de 84 produits primés, de l'or au bronze, les rhums et les punchs produits dans les Outre-mer dominent largement la sélection du jury. Qu'ils soient produits à Basse-Terre en Guadeloupe, à Sainte-Marie en Martinique, à Saint-André à La Réunion, ou encore à Patio en Polynésie française, tous ont été primés pour l'année 2024, une récompense personnelle, mais aussi commerciale dans certains cas.

Les rhums, largement primés lors du Concours Agricole 2024. • ©Lucas Dusart / France Télévisions

Avoir une médaille, quelle que soit sa couleur, c'est une grande fierté pour nous et nos équipes qui travaillent en Martinique. Une médaille peut avoir un impact sur nos ventes et sur la visibilité de nos produits, notamment pour les consommateurs qui ne savent pas quel produit choisir. Audrey Bruisson - directrice marketing Rhum Clément A Jules Bourgat - Outre-mer la 1ère

Vanille, miel et confiture ultramarins à l'honneur

Face à la large supériorité des spiritueux, d'autres produits se sont démarqués et ont brillé au Salon de l'Agriculture. Le miel a remporté 12 médailles, dont quatre en or, six en argent et deux en bronze.

Gagnants du Concours Général Agricole des Outre-mer 2024. • ©Lucas Dusart / France Télévisions

Et parmi les médaillés, le représentant de la famille Combo, à la tête d'une entreprise de production de miel à Mayotte, s'est montré très heureux après avoir reçu son certificat de la part de l'ODEADOM (Office de développement de l’économie agricole d’Outre-mer). Une véritable "reconnaissance d'un travail bien fait" obtenu grâce à un "acharnement".

Lorsqu'on a annoncé que l'on était médaille d'argent, la quasi-totalité de notre stock au Salon de l'Agriculture est parti. Encore une fois, on voit que Mayotte a du talent. (...) Ça nous donne envie d'avoir la médaille d'or. Cela ne fait que trois ans que nous sommes apiculteurs, on se doit d'aller plus loin. M. Combo, apiculteur mahorais A Jules Bourgat - Outre-mer la 1ère

Côté épices, la vanille a quant à elle rapporté sept médailles, dont quatre en or et trois en argent aux producteurs guadeloupéens, polynésiens et mahorais.

Parmi les produits plus originaux, cinq entreprises qui produisent de la confiture ainsi que deux brasseurs de bière réunionnais ont été primés. Pour finir, dans la catégorie des eaux-de-vie, une médaille d'argent a été décernée à un gin polynésien distillé à l'alambic, ainsi qu'une médaille de bronze pour un whisky calédonien.

Chiffres clés :

46 médailles d'or

46 médailles d'argent

21 médailles de bronze

86 médailles pour les rhums et punchs

12 médailles pour les miels

7 médailles pour les vanilles

42 médailles pour la Martinique

32 médailles pour La Réunion

23 médailles pour la Guadeloupe

L'ensemble des résultats détaillé est disponible sur le site officiel du Concours Général Agricole.