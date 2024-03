" Selon vous, mes cheveux ne sont pas professionnels ? "

C'est le cas d'Aboubakar Traoré qui a poussé le parlementaire Olivier Serva à proposer cette loi contre les discriminations capillaires.

En 2012, le jeune homme est en conflit avec son employeur à cause de ses dreadlocks. Ce steward d'Air France a dû porter une perruque pour travailler pendant quatre ans et demi.

En 2022, la justice a enfin donné raison au jeune homme et condamné Air France pour discrimination. La procédure juridique aura duré dix ans car, à cause d'un flou juridique, dans la loi sur la discrimination au travail, il n'y a aucune mention sur les cheveux.

Kenza a aussi souffert de discrimination à l'embauche. Elle voudrait qu'avec cette loi, les femmes et les hommes retrouvent leur intégrité physique et mentale.

Cette personne-là que vous discriminez, elle perd confiance en elle, elle perd complètement l'estime d'elle-même. Elle perd aussi son identité et en plus de ça, elle peut mettre sa santé en péril parce qu'elle va prendre des solutions de défrisants, de lissage, parce qu'on lui a dit : "ton cheveu, ça va pas. Il faut le changer"

Au cours des dernières années, des voix se sont multipliées pour prôner le retour au naturel.

6 personnes sur 10 n'a pas les cheveux raides et pourtant on a encore des discriminations, des produits pas adaptés, des coiffeurs non formés. C'est tout un écosytème qui ne va pas pour une partie de la population. Et donc c'est une inégalité et donc c'est une discrimination et donc il faut corriger cela.