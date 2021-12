Téléthon : Soprano se mobilise pour la 35e édition

C’est ce soir sur France Télévisions que la 35e édition du Téléthon commence avec le chanteur Soprano comme parrain. Les dons récoltés pendant le week-end permettront de financer la recherche pour les enfants atteints de maladies rares.

Carla Bucero Lanzi •

"Dingue", "Le coach, "En feu" ou encore "A nos héros du quotidien", sont quelques-uns des tubes de Soprano qui résonnent jeudi 2 décembre dans le studio Lendit. C’est ici que se déroulera la 35e édition du Téléthon. L’artiste franco-comorien répète une dernière fois avant le début du grand week-end consacré à la récolte de dons pour l’association française contre les maladies rares (AFM).

Il n’a pas hésité à s’engager dans l’aventure : “Quand le Téléthon m’appelle, c'est pile-poil dans les valeurs que je prône. La nouvelle année arrive on va se souhaiter bonne année, bonne santé. La santé, c'est important. Donc il ne faut pas négliger ceux qui n’ont pas cette chance d’avoir une bonne santé. Ils ont besoin de sentir qu’on est derrière eux, qu’on va les aider, là où la vie a fait qu’ils n’ont pas eu cette chance que nous avons.”

Saïd M'Roumbaba, de son vrai nom, rejoint la longue liste des parrains et marraines bénévoles de l'événement : Zazie, Marc Lavoine, ou encore Julien Clerc.

“Nous avons choisi cet artiste, car il est généreux. Soprano est intergénérationnel et lorsqu’il se donne, il le fait à fond” Yannick Letranchant, directeur des opérations spéciales de France Télévisions.

L’événement ne s’arrête pas à l’émission, tout le week-end plus de 17 000 animations ont lieu dans toute la France pour récolter des dons. Des randonnées, des courses, des tombolas par exemple sont organisées pour l’association.

L’édition 2020 a été marquée par une baisse des dons à cause du contexte sanitaire. “Pendant l’émission, on va donner des chansons qui vont donner envie de faire la fête. On va donner envie aux gens de rêver, de s’éclater et qu’à la fin ils se disent, ils (les artistes, ndlr) m’ont donné de la force, de la joie, allez on se mobilise pour cette cause. L’année du Covid a été marquante pour l’année du Téléthon, mais pour les gens aussi. Et, s’ils n’ont pas pu donner c’est que ce n’était pas facile pour eux, cependant on est obligés quand même de se mobiliser”, confie l'artiste.

Soprano appelle à la mobilisation en composant le 3637 • ©Carl Behary-Laul-Sirder

L’année dernière l’organisation a récolté 77 298 024 millions d’euros, 10 millions de moins qu’en 2019. Pour cette 35e édition Soprano espère mobiliser de nombreux téléspectateurs.