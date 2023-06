Tempête Bret : La Martinique en première ligne, la Guadeloupe en alerte météo

La deuxième tempête de la saison BRET, menace les petites Antilles. La Martinique serait la plus exposée si la tempête maintient sa trajectoire actuelle et sa vitesse. L'île a été placée en vigilance cyclonique Jaune dès le mardi 20 juin 2023. De son côté la Guadeloupe est également en vigilance jaune, mais pour des raisons différentes. Elle est en alerte en raison des fortes pluies, des orages et de la submersion marine.

Selon les informations fournies, la Martinique serait la plus exposée si la trajectoire actuelle et sa vitesse de la tempête Bret ne changent pas. La Guadeloupe connaîtrait des effets indirects tels que les précipitations abondantes.

Les techniciens de la Météo-France admettent que le faisceau de trajectoire est encore un peu trop large pour donner une indication précise de la zone d’impact. La tempête tropicale circule plein Ouest, (environ 30km/heure en moyenne).

Les dernières positions de la nuit ont été signalées par le site Ouragan.com. La tempête Bret se situait à 3h TU par 12.5N 50.2W soit 1170 km à l'E des Iles du Vent, vents maxi 85 km/h, déplacement vers l'W ou 280° à 28 km/h, pression mini 1003 mb.

Martinique : vigilance cyclonique jaune

La zone la plus probable de passage du centre de BRET se situe entre la Dominique et Saint-Vincent et traversera cette zone entre jeudi 22 juin dans l'après-midi et la fin de nuit de jeudi 22 à vendredi 23 juin. Au passage de cette zone comprenant le territoire de la Martinique, BRET devrait être catégorisé en tempête tropicale forte.

Jean-Christophe Bouvier, Préfet de la Martinique, a réuni mardi 20 juin à 17h00, les services de l’État et de Météo France pour faire un point sur la situation et a décidé de placer le territoire en vigilance cyclonique JAUNE.

Interrogée dans le journal télé 19 heures de Martinique la 1ère (mardi 20 juin 2023), Eva Merceron, responsable adjointe de météo France Martinique confirme que la tempête Bret se déplace assez vite et bénéficie d'une température de l'eau "anormalement élevée".

(Re)voir en vidéo, la prévision.

Météo explications (20 juin 2023). • ©Martinique la 1ère

Guadeloupe : vigilance jaune pour fortes pluies et orages

Une réunion a été organisée mardi soir (20 juin 2023) à la préfecture à Basse-Terre en présence de Météo France, de l'État-Major de Zone et des services de gestion de crise de la préfecture.

Au regard de la trajectoire qui à ce stade évite la Guadeloupe et se dirige au sud de celle-ci, un passage en vigilance jaune pour fortes pluies, orages et submersion marine a été décidé. BRET, fait l’objet d’une surveillance constante. L'évolution de la trajectoire permettra ou non de déterminer le maintien des manifestations en extérieur et notamment de la fête de la musique.

En ce moment, il est essentiel de suivre les consignes des autorités locales et de rester à l'écoute des informations météorologiques mises à jour. Il est recommandé de prendre les mesures de sécurité appropriées et de se préparer en conséquence pour faire face à d'éventuels impacts liés à la tempête BRET.