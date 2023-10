Tempête Philippe : la Guadeloupe et la Martinique impactées par les fortes pluies

La Guadeloupe et la Martiniques sont en vigilance orange pour "fortes pluies et orages" ce mardi 3 octobre 2023. Les pluies orageuses qui accompagnent la tempête tropicale Philippe se sont déversées sur les deux iles dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 octobre 2023. De forts cumuls sont encore à prévoir sur de courtes périodes (50 à 100 mm en 1 ou 2 heures) mais également sur la durée de l'épisode.

La tempête tropicale s'éloigne de la Guadeloupe ( à environ 60 km Nord de Saint-Martin) et de la Martinique (plus de 400 km au nord nord ouest). Le phénomène maintient toujours une masse d'air humide et instable sur les Petites Antilles.

Météo France précise qu'Aujourd'hui, des bandes pluvieuses de très forte intensité peuvent encore venir transiter sur les territoires. Il est à noter que cette activité pluvio-orageuse est incertaine, elle dépend fortement de la trajectoire réelle de la tempête tropicale Philippe.

Guadeloupe

Au regard du maintien en vigilance de niveau rouge du début du jour en Guadeloupe, le préfet a décidé, en accord avec la rectrice, de la prolongation de la fermeture des écoles et des établissements scolaires ce jour. Le nombre d’interventions des forces de l’ordre et des services de secours a été limité. Quelques points d’attention sont à noter :

En raison de l’arrêt de plusieurs usines, la distribution d’eau est interrompue dans un certain nombre de communes et sera perturbée sur l’ensemble du territoire.

Une intervention de Routes de Guadeloupe et du SDIS est en cours pour rétablir l’accès à la commune de Vieux-Fort.

Entre Trois-Rivières et Vieux-fort (Tempête tropicale Philippe) • ©Réseaux sociaux

La route départementale n°6, reliant Gourbeyre à Trois-Rivières est fermée.

La collectivité départementale signale que la RD23 (route de la traversée) est réouverte.

2 500 usagers étaient encore privés d’électricité à 6h30.

Gourbeyre Marina de Rivière sens • ©Réseaux sociaux

La Marina de Rivière Sens à Gourbeyre, du côté de la capitainerie et du CGOS fait les frais de ce nouveau phénomène.

Le président du Conseil départemental Guy Losbar OSBAR dans un communiqué précise que des entreprises ont été mobilisées en urgence par Routes de Guadeloupe pour désenclaver Vieux-Fort. C’est la priorité du moment. L’exécutif départemental a également actionné la mobilisation du fonds de secours.

Martinique

9200 clients sont privés d'électricité dans une zone allant de Rivière Salée et Trois Îlets mais également au Vauclin.

Selon les informations d’EDF en Martinique, "actuellement environ 5700 clients privés d'électricité dans la zone de Rivière-Salée et Trois-Îlets (depuis 5h45) et 3500 dans la zone du Vauclin/ François (depuis 6h30)".

©Capture Facebook EDF Martinique

La circulation est actuellement fortement perturbée sur la route de Balata (RN3) au quartier Desrochers à Fort-de-France en raison d'une intervention d’EDF en cours sur le réseau électrique selon la Collectivité Territoriale de Martinique. Les difficultés sont liées à une intervention des équipes d’EDF en cours sur le réseau électrique.