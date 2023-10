Tempête Tropicale TAMMY : La Guadeloupe menacée, la Martinique épargnée des vents violents

La Guadeloupe est passée en vigilance orange cyclone, jeudi 19 octobre dans la soirée. TAMMY a une trajectoire qui l'emmène au plus près de l'archipel de la Guadeloupe au stade de tempête tropicale forte dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 octobre 2023. La Martinique échappe aux vents violents mais des orages, des vagues inhabituelles et des risques d'inondations localisées sont à prévoir sur les zones côtières les plus basses.

Guadeloupe et Martinique, les deux îles françaises sont en alerte depuis plusieurs heures. Vigilance orange cyclonique pour la Guadeloupe en attendant un passage au niveau supérieur le rouge avant l’arrivée du phénomène dans la journée du 20 février 2023. Pour la Martinique c’est la Vigilance jaune pour fortes pluies, orages et vagues-submersion qui est actuellement en vigueur.

Selon Météo France, le cœur de la tempête tropicale TAMMY devrait traverser l'Arc Antillais entre le vendredi 20 et le samedi 21 octobre, passant tout près de la Guadeloupe. À l'heure actuelle, la trajectoire de Tammy la dirige vers l'archipel guadeloupéen au stade de tempête tropicale forte.

La Martinique, quant à elle, devrait échapper aux vents les plus violents. Néanmoins, on prévoit des conditions météorologiques instables, avec des pluies abondantes, des orages, des vagues inhabituelles et des risques de submersions localisées dans les zones basses du littoral.

Lors du dernier bulletin de 23h, puisque la TT #Tammy a beaucoup ralenti, le NHC prévoit la possibilité qu'elle puisse se renforcer et devenir un ouragan tout juste avant d'approcher la #Guadeloupe samedi en début de matinée.



Les prévisions

Ce vendredi matin des averses parfois orageuses vont passer sur la Guadeloupe. Les averses s'intensifient en cours d'après-midi, en soirée. Le pic de l'activité pluvieuse est attendu dans la journée de samedi avec des pluies qui pourraient être diluviennes et accompagnées de nombreux orages. Les pluies devraient se poursuivre de façon plus durable dimanche alors que TAMMY poursuivra sa course au nord de l'Arc. Les cumuls attendus sur l'épisode sont de l'ordre de 200 millimètres (1mm = 1 litre par mètre carré).

Le vent s'établit progressivement en journée de vendredi. Au plus fort, dans la nuit de vendredi à samedi et samedi matin, les vents moyens pourraient atteindre des valeurs entre 80 et 100 km/h, ces valeurs pourraient être localement plus importantes. Des rafales possibles à 120 km/h voire plus sur le relief et sous les orages.

Outre la Guadeloupe et la Martinique, les alertes et veilles concernent de nombreuses îles, dont Antigua, Barbuda, Montserrat, Saint-Kitts et Nevis, Anguilla et Saint-Barthélemy, la Dominique, Saint-Martin, Saint-Martin et la Barbade, Saba et Saint-Eustache.

Fermeture écoles et établissements scolaires

En anticipant l'aggravation des conditions météorologiques attendue au cours des prochaines heures et la possibilité de passer en alerte de niveau rouge le vendredi 20 octobre 2023, le préfet de la région Guadeloupe, en concertation avec la rectrice de la région académique, a opté pour la fermeture des écoles et des établissements scolaires pour la journée de vendredi.

Le rectorat ne sera pas ouvert au public. Il convient de noter que cette mesure ne s'applique pas pour l'instant aux écoles et établissements scolaires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Transport Aérien : reports ou annulations des vols

Des modifications d'horaires et des aménagements concernant les vols entre La Guadeloupe et la France hexagonale.

Le trafic aérien sera suspendu à compter de 18 heures ce vendredi soir; Pas de liaisons transatlantiques et de desserte régionale. • ©Jean-claude Samyde

La plateforme aéroportuaire Pôle Caraïbes cessera ses activités ce vendredi 20 octobre 2023 à 18 heures (heure locale). Les vols initialement prévus après cette heure sont soit reportés, soit annulés.

