Une tribune appelle à "rétablir la statue du général Dumas"

Frédéric Potier, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT et Claude Ribbe, écrivain, président de l'association des amis du général Dumas, proposent de réhabiliter la statue du général Alexandre Dumas. Ils publient une tribune dans le JDD.

Au lieu de déboulonner certaines de nos statues, rétablissons promptement celle, exemplaire et symbolique, du général Dumas. Et réconcilions fraternellement tous les Français autour de cette grande figure nationale, fédératrice et si injustement méconnue.

Statue fondue par les Nazis

La statue érigée en 1912 et détruite par les Nazis en 1942 • ©Wikipedia

Edouard Philippe y était favorable

La tribune de Frédéric Potier et Claude Ribbe parait ce dimanche 5 juillet dans le JDD et fait bien entendu écho au débat actuel sur le déboulonnage des statues. Voici un extrait de cette tribune Comme l'expliquent les deux auteurs de cette tribune, le général Dumas, héros de la Révolution française, aurait inspiré à son fils "Les Trois Mousquetaires". Né esclave, il fut injustement discriminé du fait de sa couleur. En 1912 fut érigée à Paris une statue en bronze du général, tenant d'une main ferme son fusil. Elle était située place Malesherbes, aujourd'hui place du Général-Catroux, dans le 17è arrondissement. Cette statue a été fondue en 1942, pendant l'occupation allemande. La figure du général Dumas indisposait les Nazis. Elle n'a jamais été recrée et remise en place. L'association des amis du général Dumas, présidée par Claude Ribbe, se bat pour faire vivre sa mémoire.L'ancien Premier ministre Edouard Philippe, interrogé il y a quelques semaines au Sénat sur ce déboulonnage des statues en marge de l'affaire Floyd, avait précisément plaidé pour que la statue du général Dumas retrouve sa place.