"Tu parles français ?" : des étudiants Ultramarins racontent les clichés auxquels ils font face dans l'hexagone

A chaque territoire son lot de clichés... Et les Outre-mer ne sont pas épargnées. Trois étudiants ultramarins témoignent des idées reçus auxquels ils sont confrontés depuis qu'ils sont venus étudier dans l'hexagone.

M. Bouretima, R. Moine et I. de Rousiers •

"Tu parles français ?", "Le travail va prendre du temps avec toi", "T'as des fenêtres chez toi ?"... Les clichés sur les ultramarins sont nombreux et ils ont la peau dure.Poihere est étudiante en communication digitale, Aymeric en comptabilité et Nicolas en sciences politiques et relations internationales. Tous trois viennent respectivement de Tahiti, Guadeloupe et de La Réunion. Et depuis qu'ils sont arrivés dans l'hexagone pour leurs études, ils sont confrontés quotidiennement aux idées reçus sur leur territoire d'origine.Manque de visibilité des Outre-mer, méconnaissance des territoires... Dans la vidéo ci-dessous, ils racontent leur expérience et débattent, au travers d'anecdotes, des origines de ces clichés et des façons de les contrer.