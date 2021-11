"Un château sur la lune" : Jean-Claude Bouillon-Baker raconte le rêve brisé de sa mère, Joséphine Baker

Chanteuse, danseuse, résistante, l'icône franco-américaine Joséphine Baker entrera au Panthéon le 30 novembre. Jean-Claude Bouillon-Baker, le cinquième de ses douze enfants adoptifs, nous livre ses sentiments à l’occasion de la réédition de son ouvrage, "Un château sur la lune", consacré à sa mère.

Ce sera la sixième femme, et la première femme noire, à entrer au Panthéon dans une semaine. Le mausolée, dédié aux personnes ayant contribué de manière significative à l’histoire de France, l’accueillera symboliquement dans un cénotaphe, un tombeau habituellement vide, mais empli pour la circonstance d’un peu de terre de Saint-Louis dans le Missouri, la ville natale de Joséphine Baker, et bien entendu de Paris, sa ville de cœur. Sa famille ne souhaitait pas déplacer le corps de la célèbre artiste, enterrée à Monaco.

"Tout ce qui se prépare autour de l’entrée de ma mère au Panthéon a remué beaucoup de choses en moi sur le plan émotionnel, et des souvenirs", confie à Outre-mer La 1ere Jean-Claude Bouillon-Baker, le cinquième enfant de Joséphine Baker. Dans la réédition de son livre, "Un château sur la lune", il écrit notamment : "Quarante-six ans ont passé depuis que tu n’es plus. (…) La mort et le temps n’ont cessé de te grandir dans le coeur des femmes et des hommes. (…) Maintenant tu vas rayonner dans le sein sacré de la République".

Tu te serreras contre les bras fraternels d’Aimé Césaire, chantre de la négritude, et aussi ceux du malicieux Alexandre Dumas, quarteron blanchi par la postérité, qui aurait relaté fastueusement ton épopée s’il t’avait connue. Tous les trois ensemble accueillis sous cette coupole solennelle, longtemps après les mille et un détours de l’esclavage qui colora vos peaux et insurgea vos esprits. (…) Ma seule et unique maman, tu ne fus pas, tu es. Jean-Claude Bouillon-Baker



Une panthéonisation empreinte de solennité, mais également de tristesse et de mélancolie, pour Jean-Claude Bouillon-Baker. "Il y a tout qui ressurgit, et notamment le château des Milandes", ce magnifique endroit de Dordogne où Joséphine Baker avait installé ses enfants adoptés, sa "tribu arc-en-ciel", comme elle l’appelait, à partir des années cinquante. Arrivé aux Milandes en décembre 1955, à l’âge de deux ans, le petit Jean-Claude y passera son enfance et une partie de son adolescence. Jusqu’à ce que sa mère, artiste pourtant mondialement connue et multi médaillée de la Résistance, en soit brutalement expulsée en mars 1969 à cause de dettes accumulées.

"Tout cela nous oblige à replonger dans l’épopée et l’immensité de sa vie", rappelle Jean-Claude Bouillon-Baker. "Parmi toutes les personnalités qu’elle a côtoyées (Martin Luther King, Duke Ellington, Aimé Césaire, Frantz Fanon, Fidel Castro, le général de Gaulle, Edith Piaf, Louis Armstrong, Grace Kelly, Jacques Brel, le roi du Maroc Hassan II, pour ne citer que ceux-ci, ndlr), mon seul regret est qu’elle n’ait jamais rencontré Nelson Mandela, car tous deux sont des symboles de diversité. Mandela voulait créer une nation arc-en-ciel, elle a créé une tribu arc-en-ciel. Ils voulaient faire éclater le racisme à travers une multitude de couleurs. Ces deux-là se seraient aimés."

Extrait de "Un château sur la lune", de Jean-Claude Bouillon-Baker

"Une violence irrationnelle guidait certains gestes de ma mère. Une interrogation intime l’accompagnait pendant que nous grandissions. Allions-nous faire montre d’une tolérance aussi authentique que celle dont elle avait rêvé en nous adoptant ? Plus que tout, elle redoutait de voir surgir cette part enfouie, façonnée par des générations d’aïeux, que l’on nomme atavisme. La moindre insulte dans l’innocence de l’âge, le moindre jeu de mots lié à l’origine, la religion ou la couleur de l’autre réveillaient en elle la hantise du reniement.

(…) Plus qu’une autre mère, le spectacle d’un petit être qui s’extrait peu à peu de sa chrysalide la désemparait. Au fil des jours, elle souffrait certainement de moins nous sentir sous ses ailes, protégés par son rire et sa tendresse débordante. Ce lien unique qu’elle avait inventé et rattaché au néant de nos vies antérieures ne pouvait se distendre comme celui des autres enfants avec leurs parents. Le miracle ne devait pas s’interrompre ni même se dissiper lentement."

