Un détenu réunionnais, soupçonné d'avoir tué deux personnes, activement recherché dans l'ouest de l'Hexagone

Originaire de La Réunion, l'homme âgé d'une quarantaine d'années est soupçonné d'avoir tué une femme de 40 ans à Angers le 22 juin dernier et un homme de 72 ans habitant de Chailland (Mayenne) dimanche 2 juillet. La police et la gendarmerie ont lancé un avis de recherche.

Quentin Menu avec Radio France •

Un corps athlétique, des cheveux noirs frisés, 1,85 mètre… Et plusieurs meurtres potentiels sur le dos. La traque est lancée. Depuis quelques jours, un homme est en cavale dans l'ouest de l'Hexagone, autour de la ville d'Angers (Maine-et-Loire). Âgé de 42 ans et originaire de La Réunion, il est soupçonné d'avoir tué une femme de 40 ans dans la ville-préfecture le 22 juin et un homme de 72 ans à Chailland, un petit village, dimanche 2 juillet.

Ce fugitif est habituellement détenu à la prison d'Argentan, dans l'Orne, où il purge une peine de 12 ans de prison pour tentative de meurtre sur conjoint. Mais, autorisé à sortir pour assister à un entretien d'embauche, le Réunionnais en a profité pour s'échapper.

Police et gendarmerie ont lancé un avis de recherche pour retrouver le suspect, qui se cache, selon elles, "sur l'agglomération d'Angers".

"Un profil criminologique dangereux"

Originaire de La Réunion, le détenu aurait assassiné deux personnes au cours de sa cavale. Il est également soupçonné "d'une tentative de meurtre" sur une femme, a indiqué le procureur de la République, Eric Bouillard, lundi soir.

Les recherches se concentrent au nord d'Angers (Maine-et-Loire) dans les communes d'Avrillé, de Montreuil-Juigné et de Cantenay-Épinard. D'après le parquet, le suspect présente un "profil criminologique dangereux (...) Il doit être interpellé avant un autre drame".

Lors d'une conférence de presse, le magistrat a invité "les témoins à ne pas intervenir et à contacter les forces de l'ordre" et appelé les habitants du secteur à fermer leur porte à clé.

Dans l'avis de recherche lancé, les autorités appellent toute personne disposant d'éléments sur l'individu à contacter le 0 800 877 668 pour les signaler.