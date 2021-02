Un séisme d'une magnitude 7.7 s'est produit au sud-est des îles Loyauté, en Nouvelle-Calédonie

C'est l'USGS, l'institut de géophysique américain, qui a donné l'alerte, mercredi 10 février : un fort seisme d'une magnitude supérieure à 7 s'est produit dans le Pacifique. L'épicentre du séisme a été localisé à environ 350 kilomètres au sud-est des îles Loyauté, et à environ 430 kilomètres du Vanuatu, selon l'USGS.

.Selon l'observatoire américain de surveillance des tremblements de terre, le séisme s'est déroulé à dix kilomètres de profondeur. L'USGS évalue l'intensité à 7.7, ce que confirme le ministère des Outre-mer.

Dans les minutes qui ont suivi, le Centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique a lancé une alerte tsunami, avant finalement de se raviser.

Toutefois une alerte tsunami a été déclenchée en Nouvelle-Zélande où les autorités ont demandé aux habitants de s'éloigner des côtes :

We have issued a NATIONAL ADVISORY: TSUNAMI ACTIVITY following the magnitude 7.7 earthquake near SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS. We expect New Zealand coastal areas to experience strong and unusual currents and unpredictable surges at the shore