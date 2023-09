Un sommet régional des ministres de la Défense en Nouvelle-Calédonie en décembre

La Nouvelle-Calédonie, archipel français du Pacifique sud, accueillera début décembre une rencontre de haut niveau entre les ministres de la Défense de la région Indo-Pacifique, à laquelle doit participer le ministre des Armées français Sébastien Lecornu.

Le South Pacific Defence Ministers Meeting (SPPDM) "se déroulera entre le 4 et le 7 décembre, sur deux jours, le ministre des Armées doit faire le déplacement ", a indiqué à l'AFP le commandant supérieur des forces armées de Nouvelle-Calédonie (FANC), le général Yann Latil, jeudi lors d'une conférence de presse portant sur l'exercice militaire franco-japonais Brunet-Takamori.

Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, avait évoqué son souhait de voir le territoire du Pacifique Sud accueillir cette réunion le 1ᵉʳ septembre 2022, alors qu'il accueillait le vice-Premier ministre et ministre de la Défense australien Richard Marles à Brest. "Comme nous communions sur l'essentiel dans la manière de nous projeter, dans la manière de nous défendre, nous avons donné mandat à nos équipes pour travailler à un agenda Pacifique Sud, qui pourrait d'ailleurs donner lieu à un sommet des ministres de la Défense de la zone Pacifique à Nouméa, en 2023", avait alors déclaré Sébastien Lecornu en conférence de presse.

La France veut doubler sa réserve militaire dans le Pacifique

La France souhaite renforcer sa présence outre-mer dans le cadre de sa stratégie Indo-Pacifique, dans laquelle la Nouvelle-Calédonie tient une place importante. Lors de sa visite à Nouméa fin juillet, le président de la République Emmanuel Macron, avait annoncé la création d'une "Académie du Pacifique à Nouméa pour former des militaires de la région" et estimé que "la Nouvelle-Calédonie est un partenaire puissant pour tous les voisins dans la région".



"La loi de programmation militaire porte pour la Nouvelle-Calédonie des engagements clairs et forts. Plus de 200 militaires en plus et 18 milliards de francs [150 millions d'euros, NDLR] sur des investissements directs", avait également déclaré Emmanuel Macron. "Aujourd'hui, nous sommes 1.350 (militaires, NDLR), l'objectif, c'est de passer le cap des 2.000 avec ces renforts qui arriveront avant 2024 et le doublement de la réserve militaire", a précisé le général Yann Latil.



Le dernier SPPDM (South Pacific Defence Ministers) s'était tenu en octobre 2022 à Nuku'alofa, aux îles Tonga.