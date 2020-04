Une mannequin martiniquaise vient en aide aux hôpitaux de France

View this post on Instagram

#FashionWeekQuarantine Quand le monde de la mode se mobilise pour venir en aide au personnel soignant en ces temps difficiles! @camhrl & @chen_estelle ont eu la Superbe idée de créer une cagnotte qui sera reversée à la Fondation des Hôpitaux de France. Pour relayer cette information, elles ont créé un challenge #fashionweekquarantine qui consiste à se photographier habillé(e) en mode fashion week faisant nos "simples activités de quarantaine" pour moi c'est le jardinage 😝 Voici le lien de la cagnotte à partager: https://www.gandee.com/participate/324 Et comme vous le savez chaque petit geste compte 🙏🏾😊. When the fashion world is mobilizing to help healthcare staff in these difficult times! @camhrl & @chen_estelle made a call for ​​donation to the Fondation des Hôpitaux de France. To relay this information, they created a #fashionweekquarantine challenge which consists of photographing ourselves dressed in fashion week mode doing our "simple quarantine activities" for me it's gardening 😝 Here is the link for the donation: https://www.gandee.com/participate/324 As you know, each donation is important🙏🏾. Donate But Make It Fashion 😆🥰 And of course Don't forget to #StayAtHome Merci et bisous 😘 ❤❤❤