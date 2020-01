USS Miller : un porte-avions américain portera le nom du héros Afro-américain de Pearl Harbor

L’un des plus grands porte-avions de l’US Navy portera, pour la première fois, le nom d’un marin Afro-américain : Doris Miller, héros de Pearl Harbor. Miller a héroïquement riposté contre l'attaque japonaise, il a été tué durant la guerre du Pacifique.



Alain Jeannin •

Hommage à Doris Miller héros de Pearl Harbor • ©Kat Wade AFP ...

Affiche de recrutement de l'US Navy aprés l'attaque de Pearl Harbor • ©US NAVY ...

Doris Miller était sur le navire le 7 décembre 1941, lorsque la première torpille japonaise a frappé l'USS West Virginia. Il a aidé à transporter le capitaine du navire mortellement blessé en lieu sûr. Miller a ensuite armé une mitrailleuse antiaérienne et il a ouvert le feu sur les avions agresseurs. Miller est resté et a continué à tirer une fois l'ordre d'abandonner le navire passé. Ensuite, il a aidé à évacuer ses compagnons de navire et à sauver la vie des marins dans l'eau brûlante Communiqué de l'US Navy

Le matelot Doris Miller pendant la guerre du Pacifique • ©Archives fédérales des Etats-Unis ...

©US Navy ...

L'US Navy lancera un porte-avions qui s'appellera Doris Miller. Ce jeune marin américain originaire d'une région pauvre du Texas a reçu la Croix de la Marine en 1941, pour ses actions lors de l'attaque japonaise contre Pearl Harbor, aidant les soldats blessés à se mettre en sécurité et utilisant une mitrailleuse sur le pont de son navire en flamme pour repousser les bombardiers japonais. Le futur USS Doris Miller sera le quatrième porte-avions géant de la classe USS Ford et entrera en service au début des années 2030. Est-ce un signe envoyé par le président Trump à l'électorat Afro-américain en cette année électorale ? Ou tout simplement la réparation d'un oubli par le Président des Etats-Unis ?L'US Navy a fait cette annonce le jour du Martin Luther King Day, lors d'une cérémonie émouvante sur la base de Pearl Harbor, à Hawaï. Les raisons de ce choix pour Doris Miller sont doubles : honorer les marins enrôlés dans la marine de guerre américaine et honorer la contribution essentielle des marins afro-américains. L'USS Miller sera le premier porte-avions de l'histoire de l'US Navy à porter le nom d’un marin noir. L’U.S Navy et le président Donald Trump ont voulu rendre hommage au service des Afro-Américains dans la marine américaine. En janvier 2019, environ 65.000 Afro-américains servaient dans la Marine des Etats-Unis.Doris Miller, née à Waco, au Texas, le 23 octobre 1919, il s'est enrôlé dans l'US Navy et a servi notamment sur le cuirassé USS Nevada. Le matin du 7 décembre 1941, Miller était à bord de l'USS West Virginia.Doris Miller a survécu à Pearl Harbor et a reçu la Croix de la Marine, la deuxième plus haute médaille de l’U.S Navy Il a ensuite servi sur le porte-avions d'escorte USS Liscombe Bay . En 1943, le navire a été attaqué et coulé par un sous-marin japonais lors de l'invasion de l'île de Makin, à 2800 kilomètres au nord de la Nouvelle-Calédonie. Doris Miller a été déclaré disparu au combat après l'attaque, puis tué au combat un an plus tard. Son corps n'a jamais été retrouvé.L'USS Miller, comme les autres porte-avions de la classe Ford, sera l'un des plus grands navires de guerre jamais construits. Il transportera près de 80 avions de combat et 6 000 marins. L’USS Miller devrait être livré à l'US Navy en 2032. Un hommage approprié au marin qui a donné sa vie pour son pays, les Etats-Unis.