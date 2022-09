VIDEO. La Guadeloupe fortement touchée par la tempête Fiona, à la Une de l'hebdo Outre-mer

u moins 500 kilos de cocaïne ont été saisis sur un voilier, à Papeete, mercredi 21 septembre 2022. Deux personnes de nationalité suédoise ont été placées en garde à vue. Cette saisie de la douane et de la police nationale confirme la route maritime empruntée par les narcotrafiquants de l'Amérique latine vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Saisie record de cocaïne au large de la Martinique. L'Amérique latine et la Caraïbe sont les plaques tournantes pour l'acheminement de la drogue vers l'Europe et l'Amérique du Nord. Plus d'une tonne de drogue a été saisie sur un voilier au large du département antillais. Les trois membres d'équipage ont été interpellés. C'est la septième saisie de l'année pour les autorités locales. Le reportage de Franck Zozor et Marc Balsa de Martinique la 1ère.

Engrais agricole à Wallis-et-Futuna : comment fabriquer du biochar ? C'est un nouvel or noir pour l'environnement. Le biochar c'est du charbon végétal. Il est aujourd'hui l'un des seuls moyens existant pour piéger le carbone des végétaux. Il a aussi l'avantage de retenir l'eau dans les sols et de les fertiliser. À Wallis et Futuna, des agriculteurs ont été formés à cette technique ancestrale reconnue par les experts du climat. Précisions avec Paula Semoa et Mélodie Sione de Wallis et Futuna la 1ère.