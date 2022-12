VIDÉO. Le Réunionnais Brunowaro chasse les fantômes en bande dessinée, avec Alia

Dans cette bande dessinée jeunesse, Brunowaro raconte l'histoire d'Alia, une jeune adolescente. Sa jeune héroïne enquête sur les traces de son grand-père disparu et découvre un portail vers un monde parallèle riche en surprises et en... fantômes ! Il revient sur la genèse du projet pour À la 1ère page.

Après la mort de son grand-père bien-aimé, Alia et ses parents emménagent dans sa maison. La jeune fille y découvre un portail vers un autre monde riche en surprises et en fantômes. Elle intègre bien malgré elle "Floralie ", la prestigieuse école de chasseurs de fantômes, où elle apprend à utiliser ses nouveaux pouvoirs. Mais une terrible menace rôde sur l’école…

L'auteur

BrunoWaro est un des piliers du studio qui crée le manga DOFUS, il est d'ailleurs l'auteur des tomes 5 à 9. Il assiste Ancestral Z à la création de ce manga tout en réfléchissant à des projets plus personnels. Il a également travaillé sur le dessin animé Wakfu diffusé sur France Télévisions.

Lecture d’un extrait

"Je sais que tout ça est difficile à croire. Pour ton grand-père, ça n'a pas été simple non plus. Mais quand il a trouvé un moyen de traverser dans l'autre sens, eh bien il a décidé de partager sa vie entre sa famille dans le monde des humains et son travail dans cette école."

Alia, chasseuse de fantômes de Brunowaro, scénario de Elsa Bordier

Tome 1 : Le nouveau monde (2022), Éditions Jungle

